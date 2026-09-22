Bắc Ninh ứng dụng trợ lý ảo AI trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường

Các học viên được trang bị kiến thức về an toàn, an ninh mạng; kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân, dữ liệu công vụ; nhận diện các nguy cơ mất an toàn thông tin, hình thức lừa đảo, mã độc phổ biến và biện pháp phòng, chống.

Lực lượng kiểm lâm Bắc Ninh sử dụng phần mềm quản lý bảo vệ rừng.

Một trong những nội dung trọng tâm của chương trình tập huấn là hướng dẫn khai thác, ứng dụng trợ lý ảo AI phục vụ công việc. Cách sử dụng các công cụ AI hỗ trợ tham mưu, tổng hợp thông tin, soạn thảo văn bản và xử lý nhiệm vụ chuyên môn; lưu ý những nguyên tắc bảo đảm an toàn, bảo mật dữ liệu trong quá trình sử dụng.

Cùng với nội dung về AI, báo cáo viên của chương trình còn dành thời gian hướng dẫn kỹ năng quản trị, bảo đảm an toàn mạng nội bộ; vận hành hệ thống tường lửa, phần mềm Antivirus tập trung; nhận diện và ứng cứu sự cố an toàn thông tin. Học viên được thực hành một số tình huống xử lý sự cố trong quá trình vận hành hệ thống mạng.

Với khối lượng hồ sơ, tài liệu, báo cáo thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường rất lớn đặt ra yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị, điều hành, xử lý thông tin trên môi trường số bảo đảm nhanh chóng, chính xác và hiệu quả.

Lớp bồi dưỡng giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ số vào giải quyết công việc; tăng cường ý thức bảo vệ dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động của ngành.