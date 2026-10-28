Ứng dụng khoa học, công nghệ, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và thiết bị quan trắc để nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được thành phố Bắc Ninh xác định trong công tác phòng, chống thiên tai giai đoạn tới. Nội dung này được nêu tại Kế hoạch số 394/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị quyết số 210/NQ-CP ngày 06/8/2026 của Chính phủ về công tác phòng, chống bão, lũ, thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu.

Bắc Ninh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong phòng, chống thiên tai. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Theo Kế hoạch, UBND thành phố xác định 16 nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai từ nay đến hết năm 2026 và 7 nhiệm vụ định hướng giai đoạn 2026-2030. Trong đó, thành phố chú trọng nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm; rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai; kiểm tra hệ thống đê điều, hồ đập, công trình thủy lợi và hạ tầng thiết yếu, kịp thời phát hiện, xử lý các vị trí xung yếu.

Đáng chú ý, Bắc Ninh định hướng từng bước xây dựng bản đồ số rủi ro thiên tai, khai thác dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và thiết bị quan trắc nhằm nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo, hỗ trợ cơ quan chức năng chủ động nhận diện nguy cơ và xây dựng phương án ứng phó phù hợp với từng khu vực, tình huống cụ thể.

Song song với ứng dụng công nghệ, thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương hoàn thành rà soát, cập nhật phương án ứng phó với bão, lũ, ngập úng, sạt lở đất và các tình huống thiên tai cực đoan ngay trong tháng 11/2026. Công tác kiểm tra điều kiện an toàn tại khu dân cư, công trình xây dựng, hệ thống giao thông, điện, nước cũng được tăng cường; lực lượng, vật tư, phương tiện cứu hộ, cứu nạn phải được chuẩn bị theo phương châm “bốn tại chỗ”, bảo đảm sẵn sàng ứng phó khi có tình huống phát sinh.

Đối với các khu vực có nguy cơ cao, thành phố yêu cầu chính quyền cơ sở rà soát đến từng hộ dân, xác định rõ đối tượng cần hỗ trợ, địa điểm sơ tán, tuyến di chuyển và phương án bảo đảm lương thực, nước sạch, chăm sóc y tế. Ưu tiên bảo vệ người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai, người khuyết tật và các đối tượng dễ bị tổn thương khi thiên tai xảy ra.

Bên cạnh đó, Bắc Ninh tăng cường quản lý quy hoạch, xây dựng; xử lý các hành vi lấn chiếm sông, suối, khai thác cát trái phép, xây dựng vi phạm hành lang thoát lũ làm gia tăng nguy cơ mất an toàn. Giai đoạn 2026 - 2030, thành phố ưu tiên nguồn lực tu bổ, nâng cấp hệ thống đê điều, thủy lợi, hồ đập và các công trình phòng, chống thiên tai xung yếu; lồng ghép yêu cầu thích ứng với biến đổi khí hậu vào quy hoạch, phát triển đô thị, khu công nghiệp và đầu tư hạ tầng, hướng tới phát triển bền vững.