Bắc Ninh: Ứng dụng công nghệ, siết quản lý sản lượng khai thác các mỏ vật liệu xây dựng

Quản sản lượng ngay tại mỏ

Từ tháng 6 vừa qua, Công ty TNHH Thương mại, Tư vấn và Dịch vụ Đại Tây Dương được cấp phép khai thác đất làm vật liệu san lấp với tổng diện tích 54,56ha tại xã Trường Sơn, TP Bắc Ninh.

Dự án có công suất khai thác 6 triệu m3/năm, nhằm phục vụ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh như đường vành đai 4 Thủ đô Hà Nội, khu công nghiệp Đồng Phúc, khu công nghiệp Thuận Thành III, khu công nghiệp Song Mai - Nghĩa Trung…

Mỏ khai thác đất san lấp của Công ty TNHH Thương mại, Tư vấn và Dịch vụ Đại Tây Dương tại xã Trường Sơn, TP Bắc Ninh.

Ông Hoàng Đức Hợp, Phó chỉ huy trưởng khai thác mỏ, thuộc Công ty TNHH Thương mại, Tư vấn và Dịch vụ Đại Tây Dương chia sẻ: Dự án được cấp phép theo hình thức chỉ định, không qua đấu giá và được hoạt động trong 6 năm. Hiện chủ đầu tư đang hoàn thiện xây dựng cơ bản mỏ, mở 3 điểm đấu nối vào tuyến nhánh đường tỉnh 293 để phục vụ việc khai thác, vận chuyển.

"Theo quy định mới hiện nay, mỏ không cần lắp đặt trạm cân. Tuy nhiên, với trách nhiệm chủ đầu tư, chúng tôi đã cắm đầy đủ điểm mốc giới, đo tọa độ để xác định khối lượng, vị trí và cao trình khai thác.

Đặc biệt, để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến môi trường và an toàn giao thông, công ty còn lắp đặt hệ thống bơm, rửa lốp xe tự động, bảo đảm không phương tiện nào làm rơi vãi, càm đất, đá ra đường trong quá trình lưu thông, vận chuyển đất", ông Hoàng Đức Hợp, Phó chỉ huy trưởng khai thác mỏ, thuộc Công ty TNHH Thương mại, Tư vấn và Dịch vụ Đại Tây Dương khẳng định.

Phương tiện khai thác, vận chuyển tại mỏ đất của Công ty TNHH Thương mại, Dịch vụ và Xây dựng Dũng Bích tại phường Kép, TP Bắc Ninh.

Đầu năm nay, Công ty TNHH Thương mại, Dịch vụ và Xây dựng Dũng Bích cũng được cấp phép khai thác đất làm vật liệu san lấp với tổng diện tích hơn 10ha, trữ lượng hơn 3 triệu m3 tại phường Kép, TP Bắc Ninh.

Ông Nguyễn Tú Anh, quản lý mỏ thuộc Công ty TNHH Thương mại, Dịch vụ và Xây dựng Dũng Bích cho biết: Ngay trước khi bước vào khai thác đơn vị đã ký cam kết với chính quyền địa phương về việc khai thác đúng mốc giới quy định. Trường hợp làm mất mốc giới sẽ bị phạt 50 triệu đồng/điểm mốc.

Do đó, ngay từ đầu, đơn vị đã ứng dụng công nghệ, sử dụng kỹ thuật bắn cốt để đọc khối lượng nổi, dùng máy định vị GPRS để quản lý từng điểm mốc đã cắm. Hàng tuần, bộ phận kỹ thuật đều kiểm tra kỹ, không để lái xe, lái máy xâm phạm đến các mốc giới theo quy định.

Tương tự, ông Nguyễn Trung Kiên, Giám sát công trường Công ty CP Xây dựng IPS Việt Nam thông tin: Công ty được cấp phép khai thác đất gần một năm nay tại thôn Rừng Dài, xã Tam Tiến, TP Bắc Ninh để phục vụ các dự án san lấp mặt bằng trên địa bàn huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cũ.

Để bảo đảm việc khai thác đúng mốc giới, trữ lượng cho phép đơn vị đã cắm mốc giới, căng dây, đánh dấu và hạ cắt tầng, không để xảy ra tình trạng sạt lở làm ảnh hưởng đến quá trình khai thác, vận chuyển khoáng sản.

Ngoài ra, do được cấp phép từ năm 2025, mỏ vẫn duy trì trạm cân điện tử và camera giám sát 24/24 trong suốt quá trình khai thác, vận chuyển đất đến công trình.

Sẽ xây dựng phần mềm quản lý khoáng sản

Ông Nguyễn Thành Đốc, cán bộ Phòng Kinh tế xã Trường Sơn, TP Bắc Ninh chia sẻ: Theo quy định hiện nay, chủ đầu tư phải tự chịu trách nhiệm về việc chấp hành các quy định liên quan và quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác khoáng sản của mình.

Trước khi đi vào khai thác UBND xã sẽ kiểm tra mốc giới. Sau đó, quá trình khai thác, vận chuyển, các đơn vị phải lập sổ sách thống kê, UBND xã sẽ đối chiếu sổ khai thác, vận chuyển và điểm đổ; kết hợp bắn định vị GPS thực tế tại mỏ để xác định khối lượng đã khai thác. Trường hợp có vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Ông Giáp Văn Đồng, Phó chủ tịch UBND xã Trường Sơn cũng cho biết: Hiện trên địa bàn xã đang có 3 điểm mỏ khai thác đất làm vật liệu san lấp hoạt động. Theo đăng ký, cuối năm nay, địa phương sẽ có khoảng 20 điểm mỏ không qua đấu giá quyền khai thác khoáng sản hoạt động.

Để quản lý tốt các điểm mỏ này, định kỳ hàng tuần UBND xã sẽ đến kiểm tra, bảo đảm các doanh nghiệp khai thác khoáng sản theo đúng mốc giới, sản lượng và vị trí cho phép.

Phương tiện vận chuyển, phục vụ khai thác đất tại xã Tam Tiến, TP Bắc Ninh.

Trực tiếp đến kiểm tra điểm mỏ khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Thương mại, Dịch vụ và Xây dựng Dũng Bích, ông Hoàng Mạnh Tuấn, Chủ tịch UBND phường Kép, TP Bắc Ninh khẳng định: Hoạt động khai thác khoáng sản phải tuân thủ các quy định về tài nguyên, bảo vệ môi trường và an toàn. Đồng thời đề cao trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng dân cư.

Những vấn đề phát sinh cần được kiểm tra, giải quyết kịp thời, không để ảnh hưởng kéo dài đến đời sống nhân dân. UBND phường Kép sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác khoáng sản.

Đề nghị các chủ dự án tập trung đẩy nhanh tiến độ, đồng thời kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, góp phần bảo đảm khai thác tài nguyên đúng quy định, gắn với bảo vệ môi trường và ổn định đời sống người dân.

Thông tin từ Phòng Quản lý Địa chất và Khoáng sản, Sở Công Thương TP Bắc Ninh cho biết: Từ đầu năm 2026 đến nay, thành phố đã cấp 34 điểm mỏ khai thác đất làm vật liệu san lấp với tổng trữ lượng hơn 100 triệu m3.

Theo đánh giá, các điểm mỏ trên đã cơ bản đáp ứng nhu cầu san lấp mặt bằng cho các dự án đầu tư, xây dựng trên địa bàn.

"Tuy nhiên, Chính phủ vừa giao TP Bắc Ninh từ nay đến năm 2030 phải điều phối cho các dự án trọng điểm quốc gia tại Hà Nội khoảng 60 triệu m3 đất san lấp. Ngoài ra, UBND TP Hải Phòng và tỉnh Hưng Yên cũng có văn bản đề nghị Bắc Ninh hỗ trợ, cung cấp hàng chục triệu m3 đất triển khai các dự án giao thông trọng điểm.

Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đang giao các sở, ngành phối hợp thường xuyên kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hóa đơn để phòng, chống gian lận.

Đặc biệt, sẽ áp dụng công nghệ thông minh, hiện đại; xây dựng phần mềm quản lý mỏ và hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản trên phạm vi toàn thành phố", ông Ngô Trí Dũng, Trưởng phòng Quản lý địa chất và Khoáng sản Sở Công thương TP Bắc Ninh nói.