Kết quả bước đầu mở thêm hướng bảo quản và chế biến chuối tiêu hồng, góp phần nâng cao giá trị nông sản và mở rộng đầu ra cho người trồng chuối địa phương.

Công nghệ enzyme mở hướng chế biến sâu chuối tiêu hồng

Ngày 26/11/2026, hội thảo khoa học với chủ đề “Giải pháp thúc đẩy phát triển các sản phẩm về chuối và xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh” diễn ra với sự tham gia của các nhà khoa học, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường, Hội Nông dân thành phố Bắc Ninh, Hội Nông dân xã Phật Tích, các doanh nghiệp và đông đảo bà con nông dân địa phương.

Tại hội thảo, TS. Vũ Thị Cương, chủ nhiệm đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ sử dụng enzyme chế biến một số sản phẩm từ chuối tiêu hồng (Musa acuminata) theo chuỗi giá trị và định hướng xuất khẩu tại tỉnh Bắc Ninh”, giới thiệu những kết quả bước đầu của nhóm nghiên cứu. Đề tài do Đại học Công nghiệp Hà Nội chủ trì, được triển khai từ năm 2024.

Đến nay, nhóm nghiên cứu đã có năm sản phẩm ở quy mô thử nghiệm, gồm chuối xanh bảo quản bằng màng sinh học, mứt chuối (jam), bột sữa chuối, sữa nước chuối và nước uống trái cây từ quả chuối (nước chuối trong).

TS. Vũ Thị Cương, chủ nhiệm đề tài, giới thiệu những kết quả bước đầu của nhóm nghiên cứu tại hội thảo.

Lý giải việc ứng dụng enzyme trong chế biến chuối tiêu hồng, TS. Vũ Thị Cương cho biết pectin trong quả có thể làm tăng độ nhớt của nguyên liệu, khiến việc tách chiết dịch quả gặp khó khăn. Độ nhớt cũng ảnh hưởng đến chất lượng cảm quan và độ ổn định của sản phẩm. Để xử lý nguyên liệu, nhóm nghiên cứu lựa chọn bốn enzyme gồm pectinase, cellulase, amylase và protease nhằm giảm độ nhớt và hỗ trợ thu hồi dịch quả.

Theo TS. Vũ Thị Cương, chế biến mứt là một cách tận dụng chuối chín muồi, nhất là những quả khó vận chuyển ra khỏi vùng trồng. Sản phẩm mứt được giới thiệu tại hội thảo có tỷ lệ nguyên liệu chuối trên 60%. Với sản phẩm này, nhóm sử dụng enzyme nhằm giảm độ nhầy, tạo cảm giác tan khi ăn mà vẫn giữ được hương vị đặc trưng của chuối.

Với bột sữa chuối và sữa nước chuối, yêu cầu xử lý nguyên liệu và phối trộn khác nhau tùy từng sản phẩm. Khả năng đưa hai sản phẩm này ra thị trường còn phụ thuộc vào kết quả kiểm nghiệm, độ ổn định của quy trình chế biến, chi phí sản xuất và khả năng tiếp cận khách hàng.

Với chuối xanh, nhóm nghiên cứu lựa chọn chitosan, saponin và axit acetic để tạo màng sinh học bảo quản quả tươi, đồng thời nghiên cứu sử dụng tia UV để khử khuẩn. Việc kết hợp hai biện pháp này nhằm hạn chế vi sinh vật phát triển trên bề mặt vỏ và duy trì chất lượng cảm quan của chuối trong thời gian bảo quản.

Mở rộng hướng khai thác giá trị quả chuối

Theo TS. Vũ Thị Cương, chế biến là một hướng tận dụng chuối chín muồi, nhất là những quả khó vận chuyển ra khỏi vùng trồng. Vào vụ thu hoạch tập trung, người trồng chịu áp lực tiêu thụ lượng lớn chuối trong thời gian ngắn. Nếu có cơ sở chế biến tiếp nhận, phần chuối đã chín nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu về chất lượng có thể trở thành nguồn nguyên liệu để sản xuất mứt.

Từ góc độ tiêu thụ sản phẩm, hướng nghiên cứu của đề tài đáp ứng hai nhu cầu khác nhau tại vùng trồng. Với chuối xanh dành cho thị trường quả tươi, bảo quản bằng màng sinh học hướng tới duy trì chất lượng quả sau thu hoạch. Với chuối dành cho chế biến, độ chín lại là căn cứ để lựa chọn nguyên liệu phù hợp với từng sản phẩm. Phân loại chuối ngay tại vùng trồng giúp người trồng chọn quả phù hợp để bán tươi và kịp thời đưa những lô chuối đạt tiêu chuẩn thu mua đến cơ sở chế biến, qua đó góp phần giảm hao hụt sau thu hoạch.

Đối với người trồng chuối, ý nghĩa thực tiễn của đề tài do TS. Vũ Thị Cương làm chủ nhiệm là mở thêm hướng tiêu thụ những quả đã chín muồi, khó vận chuyển xa để bán tươi nhưng vẫn phù hợp để chế biến mứt. Để hướng nghiên cứu này trở thành đầu ra cho vùng trồng, cơ sở chế biến cần trao đổi với người trồng về độ chín và chất lượng quả cần thu mua. Trên cơ sở đó, người trồng có thể phân loại chuối ngay sau thu hoạch, còn doanh nghiệp chủ động tổ chức thu mua, sơ chế và bảo quản kịp thời.

Ở quy mô thử nghiệm, năm sản phẩm của đề tài cho thấy triển vọng đa dạng hóa cách sử dụng chuối tiêu hồng. Để những sản phẩm này thực sự mở thêm đầu ra cho vùng trồng, cơ sở chế biến còn phải đánh giá độ ổn định của quy trình, chi phí sản xuất và khả năng tiêu thụ từng sản phẩm. Với các kênh phân phối hiện đại và thị trường xuất khẩu, yêu cầu về chất lượng và an toàn thực phẩm cần được kiểm soát xuyên suốt từ khâu tiếp nhận chuối nguyên liệu đến thành phẩm.

Hoàn thiện chuỗi liên kết, mở rộng thị trường tiêu thụ

Với năm sản phẩm đã có ở quy mô thử nghiệm, vấn đề đặt ra đối với đề tài do TS. Vũ Thị Cương làm chủ nhiệm là nguồn chuối cho chế biến sẽ được tổ chức ra sao và doanh nghiệp sẽ tham gia tiếp nhận công nghệ như thế nào. Các tham luận tại hội thảo làm rõ hai điều kiện để đưa kết quả nghiên cứu vào sản xuất: xây dựng vùng nguyên liệu đáp ứng yêu cầu chất lượng và kết nối người trồng với đơn vị thu mua, chế biến.

Trong tham luận về phát triển vùng nguyên liệu chuối đạt chuẩn và giảm tổn thất sau thu hoạch, bà Nguyễn Quỳnh Trang, đại diện Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Bắc Ninh cho biết sản lượng chuối của tỉnh Bắc Ninh tăng từ khoảng 50.900 tấn năm 2020 lên 61.000 tấn năm 2023. Năm 2024, dù diện tích trồng ở mức cao, bão số 3 (Yagi) làm chuối gãy đổ tại nhiều vùng, ảnh hưởng đến sản lượng. Năm 2025, sản lượng chuối ước đạt 54.600 tấn. Năm 2026, với diện tích thu hoạch khoảng 2.590 ha, sản lượng ước đạt 58.600 tấn.

Chuối tiêu hồng, giống chuối được lựa chọn trong đề tài, cùng với chuối tây Thái là hai giống chủ lực của Bắc Ninh. Các vùng trồng tập trung tại những địa bàn có lợi thế về đất bãi ven sông như Phật Tích, Chi Lăng, Mão Điền, Chí Quả, Thuận Thành, Đông Cứu và Lục Ngạn. Ở một số nơi, người trồng đã chuyển dần từ nhân giống bằng chồi sang sử dụng cây giống nuôi cấy mô, kết hợp tỉa cây con, quản lý dinh dưỡng, bọc buồng chuối và thu hoạch khi quả đạt độ già thích hợp.

Bà Nguyễn Quỳnh Trang, đại diện Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Bắc Ninh trình bày tham luận tại hội thảo

Cảnh Hưng, nay thuộc xã Phật Tích, là một trong những vùng trồng chuối có truyền thống của địa phương. Vùng chuối này được cấp mã số từ năm 2018, sản phẩm từng được tiêu thụ tại thị trường Trung Quốc trong giai đoạn 2018–2020. Tại thôn Rèn, người trồng đã áp dụng mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Theo đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường, cơ quan chuyên môn đang phối hợp với doanh nghiệp khảo sát các vùng trồng tại Phật Tích, Chi Lăng, Thuận Thành và Mão Điền nhằm hoàn thiện các điều kiện về tiêu chuẩn sản xuất, mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc.

Đối với hướng chế biến chuối tiêu hồng, điều cơ sở sản xuất cần là nguồn quả có chất lượng phù hợp với từng sản phẩm và có thể truy xuất nguồn gốc. Đây vẫn là khó khăn khi sản xuất ở nhiều nơi còn phân tán theo hộ. Việc thuê, mượn đất ngắn hạn khiến người trồng khó đầu tư hạ tầng lâu dài và áp dụng thống nhất quy trình canh tác. Tại vùng đất bãi ven sông, đầu tư còn phụ thuộc vào quy hoạch đê điều, hành lang thoát lũ và điều kiện thủy văn. Chi phí duy trì chứng nhận cũng là trở ngại đối với hộ sản xuất nhỏ, trong khi việc ghi nhật ký canh tác, theo dõi sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật chưa được thực hiện đầy đủ.

Từ thực tế đó, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất lựa chọn vùng trồng trọng điểm dựa trên điều kiện đất đai, nguồn nước, giao thông và khả năng kết nối với doanh nghiệp. Cùng với thúc đẩy tích tụ đất đai, sử dụng giống sạch bệnh và bố trí thời vụ hợp lý, địa phương cần mở rộng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP. Các giải pháp được đề xuất gồm tưới tiết kiệm, sử dụng cảm biến theo dõi nhiệt độ, độ ẩm, cảnh báo sâu bệnh và ghi nhật ký điện tử phục vụ truy xuất nguồn gốc.

Từ vùng trồng đến cơ sở chế biến, chất lượng nguyên liệu còn phụ thuộc vào cách thu hái, sơ chế, bảo quản và vận chuyển. Theo tham luận của Sở, nhiều vùng còn thiếu cơ sở sơ chế, xử lý nấm bệnh, đóng gói đạt chuẩn và hệ thống bảo quản lạnh. Việc chuẩn hóa các khâu này, từng bước phát triển chuỗi lạnh và ứng dụng công nghệ giấm chín có kiểm soát có ý nghĩa trực tiếp với các hướng nghiên cứu của đề tài. Chuối xanh cần được giữ chất lượng sau thu hoạch để bảo quản dưới dạng quả tươi, còn nguyên liệu làm mứt, bột sữa và đồ uống cần được lựa chọn theo độ chín và yêu cầu chế biến.

Về tổ chức vùng nguyên liệu, tham luận của Hội Nông dân xã Phật Tích đề cập vai trò của tổ chức Hội trong xây dựng thương hiệu chuối và liên kết tiêu thụ. Đại diện Hội Nông dân Bắc Ninh trao đổi về việc nhân rộng mô hình liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ chuối. Với đề tài của TS. Vũ Thị Cương, ý nghĩa thực tiễn của mô hình này nằm ở sự phối hợp ngay từ khâu thu mua: Hội Nông dân và hợp tác xã tập hợp, hỗ trợ các hộ thực hiện quy trình canh tác, còn doanh nghiệp xác định yêu cầu nguyên liệu gắn với từng sản phẩm và thị trường.

Ông La Văn Toàn, Giám đốc Viện Khoa học Công nghệ An toàn thực phẩm, trình bày tham luận tại hội thảo

Ở khâu đưa sản phẩm ra thị trường, tham luận về xúc tiến thương mại đặt ra yêu cầu về mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn chất lượng để mở rộng kênh tiêu thụ, hướng tới xuất khẩu chính ngạch. Riêng với sản phẩm chế biến, ông La Văn Toàn, Giám đốc Viện Khoa học Công nghệ An toàn thực phẩm, trình bày tham luận về kiểm soát an toàn thực phẩm và chuẩn hóa hồ sơ công bố sản phẩm từ chuối tiêu hồng. Đây là bước cần tính đến khi phát triển các sản phẩm thử nghiệm của đề tài thành hàng hóa, từ kiểm soát chất lượng nguyên liệu và quy trình sản xuất đến hoàn thiện hồ sơ công bố trước khi đưa sản phẩm ra thị trường.

Từ kết quả thử nghiệm của đề tài do TS. Vũ Thị Cương làm chủ nhiệm, chế biến mứt có thể mở thêm đầu ra cho chuối chín muồi vào vụ thu hoạch tập trung. Để tận dụng nguồn quả này, cơ sở chế biến cần thống nhất với người trồng về độ chín, chất lượng quả và thời điểm thu mua. Các hộ trồng chuối có thể dựa vào đó để phân loại quả ngay sau thu hoạch, còn doanh nghiệp chủ động bố trí khâu tiếp nhận, sơ chế và bảo quản.

“Nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ sử dụng enzyme chế biến một số sản phẩm từ chuối tiêu hồng (Musa acuminata) theo chuỗi giá trị và định hướng xuất khẩu tại tỉnh Bắc Ninh” là đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh do Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội chủ trì, TS. Vũ Thị Cương làm chủ nhiệm.

Đến nay, nhóm nghiên cứu đã có năm sản phẩm ở quy mô thử nghiệm, gồm chuối xanh bảo quản bằng màng sinh học, mứt chuối (jam), bột sữa chuối, sữa nước chuối và nước uống trái cây từ quả chuối (nước chuối trong).

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Vifoco tham gia đề tài với vai trò là đơn vị phối hợp và tiếp nhận chuyển giao công nghệ.