Ngày 26/11, tại Nhà văn hóa tổ dân phố Tân Liễu, phường Yên Dũng, Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số Bắc Ninh (Sở Khoa học và Công nghệ thành phố) phối hợp với Hội Nông dân phường Yên Dũng tổ chức hội nghị tập huấn kỹ thuật sử dụng chế phẩm vi sinh trong cải thiện chất lượng nước ao, hồ nuôi trồng thủy sản cho 70 hội viên nông dân có diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản trên địa bàn phường.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe giảng viên của Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số Bắc Ninh, Viện Môi trường nông nghiệp giới thiệu về chế phẩm vi sinh BN BIOAQUA; phân tích các đặc tính, thành phần và vai trò của các chủng vi sinh vật có lợi trong phân hủy chất hữu cơ tồn dư, giảm khí độc và cân bằng hệ vi sinh trong ao nuôi.

Giảng viên Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số trao đổi với hội viên nông dân phường Yên Dũng biện pháp sử dụng chế phẩm BN BIOAQUA để xử lý môi trường ao nuôi trồng thủy sản.

BN BIOAQUA chứa 3 chủng vi sinh vật có vai trò quan trọng trong việc phân hủy các chất hữu cơ tồn dư trong môi trường nước và đáy ao nuôi; góp phần cân bằng hệ vi sinh, cải thiện chất lượng môi trường và hỗ trợ sức khỏe vật nuôi thủy sản. Chế phẩm có dạng bột, chứa mật độ cao các vi sinh vật có lợi, đảm bảo khả năng sinh trưởng và hoạt tính sinh học sau khi đưa vào môi trường nuôi, được sản xuất theo quy trình công nghệ vi sinh hiện đại, tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu về vệ sinh và kiểm soát chất lượng.

Quy trình sản xuất bao gồm tuyển chọn và lưu giữ chủng giống gốc, nhân giống cấp 1, nhân giống cấp 2, lên men sinh khối trong hệ thống lên men, phối trộn với chất mang thích hợp và kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi đưa ra thị trường.

Sản phẩm an toàn đối với vật nuôi và môi trường, không chứa các vi sinh vật gây bệnh hoặc các chất cấm sử dụng trong nuôi trồng thủy sản; đáp ứng các yêu cầu về chất lượng đối với sản phẩm vi sinh xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản theo các quy định hiện hành của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Cũng tại hội nghị, các giảng viên tập trung phân tích cơ chế cải thiện chất lượng môi trường nước của chế phẩm, góp phần hạn chế sự phát triển của vi sinh vật gây bệnh, ổn định pH, nâng cao chất lượng nước, giảm sử dụng hóa chất, kháng sinh và hướng tới phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng an toàn, bền vững.

Cán bộ Viện Môi trường nông nghiệp trực tiếp hướng dẫn quy trình pha chế chế phẩm BN BIOAQUA.

Bên cạnh đó, các báo cáo viên cũng hướng dẫn quy trình sử dụng chế phẩm vi sinh theo từng giai đoạn của chu kỳ nuôi, gồm cải tạo ao, xử lý và gây màu nước trước khi thả giống, quản lý môi trường trong quá trình nuôi và xử lý khi ao xuất hiện dấu hiệu ô nhiễm; kỹ thuật hoạt hóa chế phẩm trước khi sử dụng; liều lượng, thời điểm và tần suất sử dụng phù hợp đối với từng giai đoạn; các điều kiện cần bảo đảm để vi sinh vật phát huy hiệu quả như độ kiềm, oxy hòa tan, pH; nhận biết các biểu hiện bất thường của môi trường nước để lựa chọn biện pháp xử lý phù hợp.

Các đại biểu cũng được kết hợp thực hành và trực tiếp trao đổi, giải đáp những vấn đề phát sinh trong quá trình áp dụng tại cơ sở. Qua đó nắm vững quy trình kỹ thuật để vận dụng phù hợp với điều kiện sản xuất thực tế.

Hội viên nông dân phường Yên Dũng thực hành pha chế chế phẩm BN BIOAQUA.

Toàn phường Yên Dũng hiện có 139 ha mặt nước được khai thác để nuôi trồng thủy sản với sản lượng đạt khoảng 550-600 tấn/năm, tập trung chủ yếu tại các tổ dân phố: Thắng Cương, Tân Liễu.

Hội nghị tập huấn góp phần giúp các hộ nuôi trồng thủy sản có thêm kiến thức, kỹ năng trong sử dụng chế phẩm vi sinh để cải thiện chất lượng nước ao, hồ; từng bước tiếp cận quy trình kỹ thuật trong quản lý môi trường nuôi, giảm thiểu ô nhiễm và hướng tới phát triển nuôi trồng thủy sản an toàn, bền vững.