Bắc Ninh tuyên truyền thực hành phóng sinh góp phần bảo vệ đa dạng sinh học

Ngày 28/10, tại chùa Phật Tích, xã Phật Tích, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Giáo hội Phật giáo thành phố, Công an thành phố tổ chức hội nghị phổ biến, tuyên truyền thực hành phóng sinh theo tinh thần phật giáo góp phần bảo vệ đa dạng sinh học trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Phí Thanh Bình tham gia phóng sinh cá chép xuống sông Đuống.

Dự hội nghị có lãnh đạo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Chi cục Kiểm lâm Vùng I, Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học cùng đông đảo tăng ni, phật tử.

Tại hội nghị, các đại biểu được lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi - Thú y và Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường) giới thiệu, phổ biến về khái niệm các loài ngoại lai xâm hại; quy định của pháp luật về các loài ngoại lai xâm hại; hậu quả nếu phóng sinh, thả ra môi trường các loài ngoại lai xâm hại. Phương pháp nhận diện một số loài ngoại lai phổ biến (Ốc bươu vàng, cá lau kính, rùa tai đỏ, tôm càng đỏ, cá rô phi đen, bèo tây, bèo tai chuột, cây trinh nữ thân gỗ, cây trinh nữ móc và cây ngũ sắc). Hướng dẫn xử lý khi phát hiện loài ngoại lai xâm hại; 5 nguyên tắc phóng sinh đúng cách.

Cũng tại hội nghị, báo cáo viên Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Môi trường) hướng dẫn quy trình cứu hộ, chăm sóc và tái thả đúng cách các loài động vật hoang dã. Theo đó, trước khi tái thả động vật hoang dã trở về môi trường tự nhiên cần trải qua các bước an toàn, như: Tiếp nhận đúng cách; định loài và hồ sơ; cách ly, kiểm dịch; chăm sóc, chữa lành, phục hồi bản năng; chọn nơi trở về, tái thả và theo dõi. Những việc nên làm và nên tránh khi thực hành phóng sinh, cứu hộ, chăm sóc và tái thả động vật hoang dã.

Các đại biểu tham gia thả 10.000 con cá chép phóng sinh xuống sông Đuống, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học, gia tăng nguồn lợi thủy sản trên địa bàn thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phí Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố nhấn mạnh: Những năm qua, Sở đã tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa và kiểm soát sinh vật, động vật ngoại lai xâm hại thông qua các biện pháp phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng chức năng và đẩy mạnh tuyên truyền trong cộng đồng dân cư.

Tổ chức rà soát, điều tra và đánh giá hiện trạng các loài ngoại lai xâm hại trên địa bàn để có phương án khoanh vùng, kiểm soát và tiêu diệt kịp thời. Công tác bảo vệ động vật hoang dã được các lực lượng chức năng đẩy mạnh nhằm ngăn chặn tình trạng săn bắt, nuôi nhốt và mua bán trái phép.

Lực lượng Kiểm lâm phối hợp cùng Công an thành phố liên tục ra quân đấu tranh, xử lý các vụ vi phạm về quản lý động vật hoang dã, chim di cư và nguồn lợi thủy sản.

Các đại biểu nghe báo cáo viên Chi cục Kiểm lâm hướng dẫn quy trình cứu hộ, chăm sóc và tái thả đúng cách động vật hoang dã.

Hội nghị phát huy tinh thần từ bi, trí tuệ của Phật giáo gắn với trách nhiệm bảo vệ môi trường sinh thái; hướng dẫn tăng ni, phật tử thực hành phóng sinh đúng pháp, đúng luật; không thả các loài ngoại lai xâm hại hoặc loài không phù hợp với sinh thái nơi thả.

Đối với động vật hoang dã bị tịch thu, tự nguyện giao nộp, cứu hộ, việc chăm sóc, tái thả thực hiện theo quy định của pháp luật; ngăn chặn tình trạng phóng sinh tràn lan gây tác động tiêu cực đến đa dạng sinh học và an ninh trật tự; góp phần bảo tồn các loài động vật hoang dã, quý hiếm, loài thủy sản, các loài bản địa, góp phần phát triển, bảo vệ đa dạng sinh học và mang lại lợi ích cho đời sống xã hội.

Nhân dịp này, các đại biểu đã tham gia thả phóng sinh khoảng 10.000 con cá chép, tổng trọng lượng khoảng 1 tấn xuống sông Đuống để bảo vệ đa dạng sinh học, gia tăng nguồn lợi thủy sản trên địa bàn thành phố.