Bắc Ninh: Tuyên truyền pháp luật cho học sinh qua phiên tòa giả định

Phiên tòa được sân khấu hóa từ một vụ án hình sự liên quan đến các hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Dự buổi tuyên truyền có khoảng 2 nghìn học sinh, giáo viên và cán bộ nhà trường.

Các đại biểu, học sinh, giáo viên nhà trường dự phiên tòa giả định.

Việc lựa chọn tình huống gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng xuất phát từ thực tế một số hành vi vi phạm pháp luật trong thanh, thiếu niên hiện nay, nhất là tình trạng tụ tập, mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng và giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực. Đây cũng là những vấn đề gần với đời sống học đường, giúp học sinh dễ nhận diện, liên hệ và rút ra bài học cho bản thân.

Theo nội dung vụ án giả định, đêm 14, rạng sáng 15/6, một nhóm thanh, thiếu niên tụ tập, mang theo dao phóng lợn, đinh ba, kiếm và vỏ chai bia thủy tinh, điều khiển xe mô tô tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, vượt đèn đỏ trên nhiều tuyến phố. Trong quá trình di chuyển, nhóm này xảy ra xô xát với nhóm thanh niên khác. Một đối tượng dùng dao phóng lợn đâm vào vùng lưng một nam thanh niên, gây thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể 18%.

Phiên tòa giả định tại buổi tuyên truyền pháp luật.

Tại phiên tòa, cán bộ, kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 6 trực tiếp đảm nhiệm các vai diễn, tái hiện trình tự từ công bố cáo trạng, xét hỏi, tranh luận đến tuyên án. Qua đó, học sinh được tìm hiểu hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng, nhận diện những hành vi vi phạm và quy định pháp luật liên quan. Tình huống vụ án giúp các em hiểu rõ hậu quả pháp lý của việc tụ tập gây rối, mang theo hung khí, sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn.

Sau phần diễn án, cán bộ, kiểm sát viên tổ chức giao lưu, hỏi đáp với học sinh về các quy định liên quan đến tội gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm và trách nhiệm pháp lý của người tham gia. Các câu hỏi được đưa ra dưới dạng tình huống thực tế, tạo điều kiện để học sinh vận dụng kiến thức vừa tiếp nhận.

Cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 6 tuyên truyền sau phiên toà giả định.

Thông qua hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động, học sinh có thêm kiến thức để nhận diện hành vi vi phạm pháp luật, nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân và chủ động phòng tránh những tình huống phức tạp. Qua đó, các em được định hướng cách ứng xử khi phát sinh mâu thuẫn, không tụ tập, kích động hoặc tham gia các hành vi bạo lực; kịp thời tìm kiếm sự hỗ trợ của gia đình, thầy cô khi cần thiết.

Đồng thời thể hiện sự phối hợp giữa cơ quan tư pháp và nhà trường trong đổi mới phương thức giáo dục pháp luật, xây dựng ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật và môi trường học đường an toàn, lành mạnh.