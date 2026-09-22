Bắc Ninh: Tuyến đường gần 1.500 tỷ đồng nguy có lỡ hẹn lần thứ 2 do vướng mặt bằng

Dừng thi công hơn 1 năm vì thiếu mặt bằng

Những ngày cuối tháng 9, tại gói thầu số 9 - xây dựng ĐT285B qua phường Yên Phong (trong dự án các đường kết nối các khu công nghiệp thành phố Bắc Ninh) không có bóng dáng của thiết bị máy móc, công nhân thi công dù dự án đang dang dở.

Thiếu mặt bằng khiến dự án đường kết nối các khu công nghiệp thành phố Bắc Ninh trị giá gần 1.500 tỷ đồng chưa thể về đích đúng hẹn.

"Hơn 1 năm qua do không có mặt bằng nên chúng tôi đã phải mang thiết bị, máy móc, công nhân sang dự án khác. Tuyến ĐT285B có chiều dài hơn 11km chúng tôi đã thi công thảm nhựa, lắp hệ thống chiếu sáng được gần 10km. Hiện chỉ còn khoảng hơn 1km qua phường Yên Phong, nhưng không thể triển khai vì vướng mặt bằng", ông Đỗ Cao Chư, Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Nhân Bình (nhà thầu thi công gói thầu số 9) thông tin.

Ông Chư cũng cho hay, thiếu mặt bằng, dự án chậm tiến độ đã khiến nhà thầu phải gánh thêm chi phí vì vật liệu xây dựng tăng cao.

"Từ đầu năm đến nay giá vật liệu, cát, sỏi, bê tông nhựa không ngừng leo thang, có mặt hàng đã tăng hơn 30 - 40%. Vậy mà dự án vẫn không thể triển khai do vướng mặt bằng khiến chúng tôi rất xót ruột, nếu không làm nhanh hơn 1km đường còn lại thì lỗ càng cao hơn. Chính vì thế chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng sớm bàn giao mặt bằng sạch để đưa thiết bị máy móc, công nhân vào thi công", ông Chư nói.

Ông Đỗ Cao Chư, Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Nhân Bình.

Ông Ngô Văn Thuận, cán bộ Ban Quản lý dự án dân dụng và phát triển đô thị thành phố Bắc Ninh 2 (chủ đầu tư dự án) cho biết, đến nay tuyến ĐT277B cơ bản đã hoàn thành, còn tuyến ĐT295C, ĐT285B vẫn dang dở, nguyên nhân là chưa có mặt bằng.

Cụ thể, tuyến ĐT285B hoàn thành thảm bê tông nhựa được hơn 9/11km. Giá trị khối lượng hoàn thành đạt khoảng 295 tỷ đồng (đạt 75,5%). Tuyến ĐT295C hoàn thành thảm bê tông nhựa được 1,9/2,2km.

"Thời gian qua Ban Quản lý dự án dân dụng và phát triển đô thị thành phố Bắc Ninh số 2 đã tích cực phối hợp UBND phường Kinh Bắc, UBND phường Yên Phong để tháo gỡ khó, tuy nhiên công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) của dự án đến nay chưa thực hiện xong.

Theo dự kiến đến 30/9 tới, tuyến ĐT295C, ĐT285B sẽ kết thúc thời gian thực hiện dự án, tuy nhiên đến nay vẫn dang dở. Chúng tôi đang trình các cấp để gia hạn thực hiện 2 tuyến này đến tháng 9/2027. Nếu được chấp thuận đây là lần thứ 2 dự án được gia hạn, bởi theo hợp đồng ban đầu dự án phải hoàn thành vào cuối tháng 9 năm ngoái", ông Thuận thông tin.

Cuối năm 2026 bàn giao mặt bằng sạch

Ông Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án Yên Phong, thành phố Bắc Ninh (đơn vị thực hiện GPMB tuyến ĐT285B) cho biết dự án gặp khó khăn cả phần đất nông nghiệp và đất ở.

Công tác xác định nguồn gốc đất là rào cản lớn trong công tác GPMB phục vụ tuyến ĐT285B.

Đất nông nghiệp, dự án phải thu hồi đất của 59 hộ dân thôn Đông Xuyên, diện tích hơn 2ha. Đến nay mới có 14/59 hộ dân nhận tiền đền bù, tương ứng 0,5/2 ha.

"Trong các phần đất nông nghiệp này có diện tích các hộ gia đình xây dựng nhà ở, công trình phụ trái phép. Hiện nay chúng tôi đang xác minh thời điểm xây dựng công trình để có căn cứ hỗ trợ tài sản trên đất. Công tác xác minh mất rất nhiều thời gian vì phải họp với chi bộ, ban quản lý thôn, cán bộ địa chính xã cũ", ông Phúc nói.

Đối với đất ở, Giám đốc Ban Quản lý dự án Yên Phong thông tin, dự án thu hồi của 38 hộ dân (41 thửa đất) tại thôn Đông Lâu và Đông Thái.

"Chúng tôi tiến hành bốc thăm vị trí tái định cư lần 1 vào cuối tháng 8, tuy nhiên chưa thành công vì các hộ chưa đồng thuận về vị trí tái định cư, mật độ xây dựng tại chỗ ở mới", ông Phúc nói và cho biết, công tác xác định nguồn gốc đất ở cũng gặp khó khăn.

Ông Phúc cho hay, hiện nay cơ quan đang tăng cường cán bộ, nhân viên thực hiện xác minh nguồn gốc đất, thời điểm xây dựng công trình trên đất nông nghiệp để sớm hoàn thành GPMB bàn giao đất sạch cho dự án.

"Dự kiến hết quý IV năm nay sẽ bàn giao đất sạch cho đơn vị thi công ĐT285B", ông Phúc thông tin.

Dự án đầu tư các tuyến ĐT295C, ĐT285B, ĐT277B của thành phố Bắc Ninh có tổng chiều dài các tuyến hơn 18km, vận tốc thiết kế 60km/h với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, khởi công từ tháng 7/2023. Trong đó tuyến ĐT295C có chiều dài trên 2,4km; tuyến ĐT285B có chiều dài trên 11km; tuyến ĐT277B dài hơn 4,9km.