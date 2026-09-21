Bắc Ninh: Tưởng niệm Hán Quận công Thân Công Tài tại quê hương Việt Yên

Lễ tưởng niệm được tổ chức tại không gian đền thờ với các nghi thức truyền thống như tế lễ, dâng hương, lễ rước, dâng lễ tưởng niệm.

Đoàn đại biểu Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường Việt Yên dâng lễ tưởng niệm Hán Quận công Thân Công Tài.

Hán Quận công Thân Công Tài, tự Phúc Khiêm, sinh tại vùng đất Như Thiết, huyện Yên Dũng, phủ Lạng Giang, trấn Kinh Bắc, nay thuộc tổ dân phố Như Thiết, phường Việt Yên, thành phố Bắc Ninh. Ông xuất thân trong một dòng họ khoa bảng nhiều đời đỗ đạt làm quan, là hậu duệ của danh nhân Thân Nhân Trung với tư tưởng bất hủ "Hiền tài là nguyên khí của quốc gia".

Cuộc đời và sự nghiệp của Hán Quận công Thân Công Tài gắn với năm đời vua thời Lê Trung Hưng. Với tài thao lược kiệt xuất và bản lĩnh của một vị tướng, ông được triều đình giao trọng trách cầm quân dẹp loạn tại các xứ Kinh Bắc, Thái Nguyên, Lạng Sơn và lần nào cũng toàn thắng, lập nhiều chiến công được triều đình ban thưởng, ngày càng trọng dụng. Năm 1672, ông được thăng làm quan, chức Đô đốc đạo Kinh Bắc và cai quản về mọi lĩnh vực ở một vùng rộng lớn phía Đông Bắc của Tổ quốc, đồng thời được đặc trách giữ chức Trấn thủ Lạng Sơn - địa bàn có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng và giao thương.

Đoàn đại biểu các phường Đông Kinh, Kỳ Lừa (tỉnh Lạng Sơn) dâng lễ tưởng niệm Hán Quận công Thân Công Tài.

Trong thời gian trấn giữ vùng biên ải phía Đông Bắc, ông chú trọng kết hợp củng cố quốc phòng với phát triển kinh tế, mở rộng giao thương. Đặc biệt, sớm nhận thấy vai trò quan trọng của thương nghiệp đối với việc ổn định đời sống dân sinh và phát triển vùng biên, ông cùng Vũ Quận công Vi Đức Thắng (1634 - 1688) là người bản địa đã khởi xướng mở đường, lập phố, góp phần đưa Đoàn Thành - Lạng Sơn xưa trở thành một trung tâm giao thương sầm uất, nổi bật là phố Kỳ Lừa - nơi trao đổi hàng hóa tấp nập giữa Việt Nam và Trung Quốc thời bấy giờ.

Nhờ những đóng góp trong lĩnh vực quân sự, ngoại giao và kinh tế, ông được nhân dân hai nước Việt - Trung tôn kính gọi là "Sư phụ" và "Lưỡng quốc khách nhân".

Lễ tưởng niệm được tổ chức trang trọng với các nghi thức tế lễ, dâng hương truyền thống.

Hán Quận công Thân Công Tài mất ngày 11/8 (âm lịch) năm 1683 tại quê nhà, hưởng thọ 63 tuổi. Hằng năm, vào ngày 11/8 âm lịch, chính quyền và Nhân dân các địa phương lại thành kính tổ chức lễ tưởng niệm, tri ân công lao của ông - người đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp phò vua giúp nước, chăm lo cho dân và đặt nền móng quan trọng trong quá trình phát triển giao thương Việt - Trung.

Hiện nay, khu di tích lăng mộ và đền thờ Hán Quận công Thân Công Tài tại tổ dân phố Như Thiết, phường Việt Yên vẫn được gìn giữ, tôn tạo khang trang. Năm 2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng mộ và đền thờ Hán Quận công Thân Công Tài là di tích lịch sử, văn hóa quốc gia.

Đồng chí Đỗ Thị Hương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Việt Yên trình bày diễn văn tưởng niệm.

Trong diễn văn tưởng niệm, lãnh đạo UBND phường Việt Yên nhấn mạnh: Công lao, trí tuệ và đức độ của Hán Quận công Thân Công Tài mãi là niềm tự hào, là di sản tinh thần vô giá của quê hương Việt Yên, của vùng đất Kinh Bắc và của dân tộc Việt Nam.

Tự hào về Hán Quận công Thân Công Tài, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Việt Yên hôm nay đã và đang giữ gìn di sản, trân trọng lịch sử, phát huy bản sắc văn hóa, đồng thời biến truyền thống thành động lực cho phát triển và tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Lễ tưởng niệm được tổ chức tại không gian đền thờ Hán Quận công Thân Công Tài ở tổ dân phố Như Thiết (phường Việt Yên, thành phố Bắc Ninh).

Cùng với đó, xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân; thực hiện sắp xếp tổ dân phố, các cơ sở giáo dục phù hợp với yêu cầu phát triển mới, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước.