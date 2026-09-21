Bắc Ninh từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn

Đến nay, tỉnh đã thu hút khoảng 33 dự án bán dẫn, vật liệu bán dẫn và sản xuất thiết bị, linh kiện phụ trợ, với tổng vốn đăng ký trên 2,742 tỷ USD, tạo thêm động lực để hình thành hệ sinh thái công nghiệp công nghệ cao trên địa bàn.

Nền tảng công nghiệp và không gian phát triển ngày càng mở rộng

Trong số các dự án đã thu hút có 6 dự án bán dẫn, vật liệu bán dẫn và 27 dự án sản xuất thiết bị, linh kiện phụ trợ cho ngành công nghiệp bán dẫn. Một số dự án có quy mô lớn như Amkor Technology với vốn đầu tư 1,6 tỷ USD, Hana Micron Vina 669 triệu USD, Micro Commercial Components 115 triệu USD và dự án Công nghệ kiểm thử và đóng gói FPT với vốn đầu tư 50 tỷ đồng.

Kết quả này được đặt trên nền tảng ngành công nghiệp điện tử đã phát triển mạnh tại Bắc Ninh. Toàn tỉnh hiện có khoảng 1.282 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện tử, sử dụng khoảng 481.948 lao động. Giá trị sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp điện tử năm 2025 đạt khoảng 1.850.389,9 tỷ đồng; riêng 6 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 450.420,7 tỷ đồng.

Cùng với hệ sinh thái điện tử, hệ thống khu công nghiệp tiếp tục tạo không gian để Bắc Ninh thu hút các dự án công nghệ cao, trong đó có bán dẫn.

Dây truyền sản xuất Công ty TNHH Hana Micron Vina. Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN

Theo quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bắc Ninh có 52 khu công nghiệp với tổng diện tích 16.138 ha. Hiện 43 khu công nghiệp đã được phê duyệt quy hoạch với diện tích 13.093 ha; trong đó 39 khu đã được phê duyệt chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư, với tổng diện tích khoảng 11.524 ha. Diện tích đất công nghiệp và đất hành chính, dịch vụ đã cho thuê khoảng 4.363 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy 53,05%.

Đến nay, 23/39 khu công nghiệp được thành lập đã đi vào hoạt động, với 2.102 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và khoảng 639.167 lao động. Hạ tầng các khu công nghiệp được đầu tư đồng bộ về giao thông, san nền, cấp nước, thoát nước, cấp điện, chiếu sáng, kết nối với hạ tầng bên ngoài và đáp ứng các yêu cầu về môi trường.

Trong định hướng phát triển, tỉnh đã hình thành các không gian dành cho những lĩnh vực có hàm lượng công nghệ cao, gồm Khu công nghiệp công nghệ cao Đào Viên, khu công nghệ thông tin tập trung, Khu công nghiệp hỗ trợ Minh Đức - Thượng Lan - Ngọc Thiện và Khu công nghiệp chuyên ngành Thái Đào - Tân An.

Đây là điều kiện để Bắc Ninh tiếp tục thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp công nghệ, đồng thời thúc đẩy sự liên kết giữa sản xuất điện tử với các công đoạn của ngành bán dẫn.

Tỉnh đã ban hành Chương trình công tác bổ sung năm 2026 của Ban Chỉ đạo phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, trong đó tập trung xúc tiến đầu tư; rà soát, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị bán dẫn; tăng cường liên kết đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ; đề xuất không gian phát triển công nghiệp bán dẫn trong các khu công nghiệp và thúc đẩy các tập đoàn, doanh nghiệp chiến lược mở rộng đầu tư trên địa bàn.

Chú trọng nguồn nhân lực, từng bước nâng chất lượng hệ sinh thái

Cùng với thu hút đầu tư, Bắc Ninh đang triển khai các chính sách phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và công nghiệp số.

Nghị quyết số 113/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp và nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp số giai đoạn 2025-2030. Đến hết tháng 5/2026, có 1.309 lượt học sinh, sinh viên được đề nghị hỗ trợ với kinh phí 9.615,4 triệu đồng; một sinh viên được hỗ trợ đào tạo đại học ở nước ngoài với kinh phí trên 27 triệu đồng.

Ngày 26/6/2026, tỉnh tiếp tục ban hành Nghị quyết số 11/2026/NQ-HĐND quy định chính sách thu hút, hỗ trợ đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2026-2030.

Bắc Ninh cũng phối hợp với Cục Công nghiệp công nghệ thông tin nghiên cứu, khảo sát, đánh giá điều kiện phát triển công nghiệp bán dẫn; xây dựng định hướng quy hoạch và giải pháp đưa tỉnh trở thành trung tâm sản xuất, đóng gói, kiểm thử sản phẩm chip bán dẫn.

Bắc Ninh có nền tảng ngành công nghiệp điện tử đã phát triển mạnh. Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN

Trong quá trình này, tỉnh đã phối hợp khảo sát tình hình sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số và bán dẫn tại một số doanh nghiệp; tổ chức hội thảo về định hướng quy hoạch, giải pháp đưa Bắc Ninh trở thành trung tâm sản xuất, đóng gói, kiểm thử sản phẩm chip bán dẫn.

Để nâng cao chất lượng hệ sinh thái, Bắc Ninh đang tiếp tục hoàn thiện các điều kiện về hạ tầng chuyên biệt, nhân lực, nghiên cứu và phát triển (R&D) và năng lực của doanh nghiệp trong nước. Hiện các dự án bán dẫn trên địa bàn chủ yếu tập trung ở khâu đóng gói, kiểm thử và sản xuất linh kiện phụ trợ; những lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như thiết kế chip, R&D, chế tạo wafer và sản xuất vật liệu bán dẫn chưa hình thành rõ nét.

Tỉnh cũng xác định việc đầu tư hạ tầng chuyên biệt là một yêu cầu quan trọng trong quá trình phát triển. Hiện Bắc Ninh chưa có khu công nghiệp được quy hoạch và đầu tư hạ tầng chuyên biệt hoàn toàn cho công nghiệp bán dẫn; một số hạ tầng thiết yếu như hệ thống cung cấp nước siêu tinh khiết, nguồn điện ổn định, liên tục đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế cho sản xuất công nghệ cao chưa được đầu tư đồng bộ.

Cùng với đó, tỉnh đang tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Mặc dù lực lượng lao động công nghiệp lớn, nguồn nhân lực có chuyên môn sâu, kỹ năng kỹ thuật cao đáp ứng yêu cầu ngành bán dẫn còn thiếu. Các doanh nghiệp có nhu cầu lớn về kỹ sư, chuyên gia và nhân viên kỹ thuật trong các lĩnh vực thiết kế vi mạch, sản xuất, đóng gói, kiểm thử sản phẩm bán dẫn.

Bắc Ninh đề xuất Trung ương tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp công nghệ số; xây dựng các chương trình học bổng, đào tạo chuyên sâu về thiết kế vi mạch, chế tạo, đóng gói, kiểm thử và vật liệu bán dẫn; có chính sách thu hút, giữ chân nhân tài, đồng thời tăng cường liên kết đào tạo giữa Nhà nước, doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục.

Với nền tảng sản xuất điện tử quy mô lớn, hệ thống khu công nghiệp và sự hiện diện ngày càng rõ của các dự án bán dẫn, Bắc Ninh đang có thêm cơ sở để mở rộng không gian phát triển công nghiệp công nghệ cao, từng bước nâng cao vị trí trong chuỗi giá trị bán dẫn.