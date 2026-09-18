Bắc Ninh: Truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho liệt sĩ Nguyễn Văn Dương

Dự lễ có các đồng chí: Thiếu tướng Trần Đại Thắng, Chính ủy Quân đoàn 12; Thiếu tướng Phạm Hùng Quyết, Phó Tư lệnh Quân đoàn 12; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thuộc Sư đoàn 325; cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 101 và thân nhân gia đình liệt sĩ.

Các đại biểu dự lễ.

Liệt sĩ Nguyễn Văn Dương sinh năm 1937 tại xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, nay thuộc xã Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên. Tháng 8/1961, đồng chí tình nguyện nhập ngũ, lần lượt đảm nhiệm nhiều cương vị từ chiến sĩ đến cán bộ trung đội, đại đội và tiểu đoàn. Ở mỗi vị trí công tác, đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gần gũi, động viên đồng đội, không quản ngại khó khăn, gian khổ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tháng 3/1975, đồng chí Nguyễn Văn Dương được bổ nhiệm Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 101, Sư đoàn 325. Trong trận chiến đấu giải phóng thị xã Phan Rang ngày 16/4/1975, Tiểu đoàn 1 được giao nhiệm vụ là lực lượng đột kích chủ yếu, thọc sâu đánh vào các mục tiêu trọng yếu, mở đường cho lực lượng chủ lực tiến vào tiêu diệt địch.

Với phương pháp chỉ huy quyết đoán, linh hoạt và sáng tạo, đồng chí Nguyễn Văn Dương đã tổ chức lực lượng, bố trí đội hình, nghi binh, ngụy trang, giữ bí mật đến giờ nổ súng. Đúng 5 giờ 30 phút ngày 16/4/1975, Tiểu đoàn 1 và các lực lượng bắt đầu tiến công. Dưới sự chỉ huy của đồng chí Dương, bộ binh phối hợp xe tăng nhanh chóng phá vỡ các khu vực phòng thủ, mở thông cửa ngõ vào Phan Rang. Đến 7 giờ cùng ngày, Tiểu đoàn 1 làm chủ hoàn toàn thị xã Phan Rang.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Trần Đại Thắng truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho Liệt sĩ Nguyễn Văn Dương.

Trong trận đánh, Tiểu đoàn 1 đã bắn cháy 2 máy bay A37, 3 trực thăng vũ trang, 1 xe M113; thu 6 xe bọc thép còn nguyên vẹn cùng vũ khí, trang bị. Với thành tích xuất sắc, đồng chí Nguyễn Văn Dương được truy tặng Huân chương Chiến công giải phóng hạng Ba ngày 16/12/1975.

Sau chiến thắng Phan Rang, Tiểu đoàn 1 tiếp tục được giao nhiệm vụ tiến công giải phóng quận lỵ Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Từ ngày 26 đến 28/4/1975, đơn vị cùng 5 xe tăng T-54 đảm nhiệm mũi thọc sâu chủ yếu, tiến công theo trục đường 10, phối hợp với các đơn vị bạn phá vỡ tuyến phòng thủ then chốt của địch trên hướng Đông - Nam Sài Gòn.

Trong trận chiến đấu ác liệt tại Long Thành, đồng chí Nguyễn Văn Dương vẫn trực tiếp cơ động nắm tình hình, chỉ huy các hướng, mũi tiến công. Tại ấp Thái Lạc, trước tình huống địch chống trả quyết liệt, đồng chí kiên quyết không cho sử dụng pháo binh bắn vào ấp vì lo ngại gây thương vong cho Nhân dân, đồng thời trực tiếp thị sát để nắm tình hình. Trong lúc chỉ huy chiến đấu, đồng chí bị trúng đạn và hy sinh lúc 23 giờ ngày 26/4/1975. Trước khi hy sinh, đồng chí vẫn dặn dò cán bộ, chiến sĩ: “Không được bắn vào dân…”.

Sự hy sinh của liệt sĩ Nguyễn Văn Dương để lại tấm gương về người cán bộ chỉ huy mưu trí, dũng cảm, quyết đoán, sáng tạo, luôn đặt nhiệm vụ chiến đấu và sự an toàn của Nhân dân lên trên bản thân. Những chiến công và phẩm chất của đồng chí góp phần làm sáng đẹp truyền thống của Trung đoàn 101, Sư đoàn 325 và Quân đội nhân dân Việt Nam.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, đồng chí Nguyễn Văn Dương được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Để ghi nhận những đóng góp đó, ngày 28/8/2026, Chủ tịch nước đã ký quyết định truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho đồng chí.

Đại tá Phạm Hồng Doanh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại đây, Đại tá Phạm Hồng Doanh, Chính ủy Sư đoàn 325 nhấn mạnh, chiến công đặc biệt xuất sắc của đồng chí Nguyễn Văn Dương là kết tinh của lòng yêu nước, ý chí chiến đấu kiên cường, tinh thần dũng cảm, mưu trí, quyết đoán và phẩm chất cao đẹp của người quân nhân cách mạng.

Đồng chí đã lựa chọn con đường khó khăn nhất nhưng cũng cao đẹp nhất, đặt vận mệnh của Tổ quốc, quyền sống của Nhân dân lên trên sự sống của chính mình. Và chính từ sự lựa chọn ấy, tên tuổi đồng chí Nguyễn Văn Dương đã vượt qua giới hạn của một đời người để trở thành một phần trong lịch sử vẻ vang của đơn vị, của Quân đội nhân dân Việt Nam và của dân tộc.

Thay mặt Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn 325, Đại tá Phạm Hồng Doanh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Anh hùng, Liệt sĩ Nguyễn Văn Dương; đồng thời tri ân gia đình liệt sĩ đã âm thầm gánh chịu những mất mát, hy sinh qua nhiều năm tháng. Sự hy sinh ấy là niềm tự hào thiêng liêng, trở thành ngọn lửa truyền thống soi đường cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn hôm nay và mai sau.

Với tinh thần đó, lãnh đạo Sư đoàn 325 kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ đơn vị tích cực hưởng ứng đợt thi đua “Học tập và noi gương tinh thần chiến đấu dũng cảm, kiên cường, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - Liệt sĩ Nguyễn Văn Dương”. Quyết tâm giữ vững và phát huy truyền thống “Đoàn kết, kiên cường, thần tốc, táo bạo, quyết thắng” của Đoàn Bình Trị Thiên anh hùng, xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.