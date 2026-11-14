Bắc Ninh: Truy đuổi người đi đường, 4 thanh thiếu niên bị khởi tố về tội giết người

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, tối 16/4/2025, tại khu vực ngã ba Lý Viên, xã Xuân Cẩm trên đường 295B, nhóm 4 thanh thiếu niên đi trên hai xe mô tô đã rủ nhau quay lại trêu ghẹo anh Phạm Quốc C (phường Hiệp Hòa) dù trước đó không có mâu thuẫn.

Các thanh thiếu niên gồm: Phạm Trường Giang, Hoàng Đăng Đạt, Dương Minh Quân ở xã Hoàng Vân tại cơ quan công an.

Trong quá trình truy đuổi, một người trong nhóm dùng đá ném về phía anh C. Khi đó, anh C cúi đầu tránh, cùng thời điểm xe mô tô do anh điều khiển va chạm với xe của anh Nguyễn Văn K (phường Hiệp Hòa) đi ngược chiều. Hậu quả, anh K tử vong, anh C bị tổn hại 82% sức khỏe.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 người trong nhóm để điều tra về tội “giết người”, với các tình tiết định khung “giết 2 người trở lên” và “có tính chất côn đồ”. Các bị can gồm: Nguyễn Chí Thanh (sinh năm 2008); Hoàng Đăng Đạt (sinh năm 2006); Phạm Trường Giang (sinh năm 2009) cùng ở xã Hợp Thịnh và Dương Minh Quân (sinh năm 2009) ở xã Hoàng Vân, thành phố Bắc Ninh.

Vụ việc cho thấy hậu quả đặc biệt nghiêm trọng từ những hành vi bột phát, thiếu kiểm soát. Chỉ vì lời rủ rê và tâm lý hùa theo bạn bè, nhóm thanh thiếu niên đã gây ra tai nạn thương tâm, tước đoạt tính mạng và làm tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe của người khác, để rồi phải đối diện với sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật.

Hành vi truy đuổi, ném gạch đá hoặc vật cứng về phía người đang điều khiển phương tiện giao thông tiềm ẩn rủi ro khôn lường, đe dọa trực tiếp sự an toàn của người bị truy đuổi và những người đi đường xung quanh.

Qua vụ án này, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân, nhất là thanh thiếu niên cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ bình tĩnh để giải quyết mâu thuẫn và kiên quyết tránh xa tâm lý kích động, a dua. Đồng thời, gia đình, nhà trường và các tổ chức đoàn thể cần tăng cường phối hợp quản lý, giáo dục, định hướng lối sống lành mạnh cho con em mình.