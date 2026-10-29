Bắc Ninh: Truy điệu, an táng 4 hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính

Tại xã Xuân Lương, lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập được một mộ liệt sĩ. Do thời gian lâu ngày, hài cốt đã hòa lẫn vào đất, lực lượng chức năng chỉ thu được 2 đoạn xương đùi để phục vụ giám định ADN. Tại xã Yên Thế, lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập 2 mộ liệt sĩ. Tuy nhiên, hài cốt đã hóa thành lớp đất màu nâu đen, không thể lấy mẫu phục vụ giám định ADN.

Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân phường Lương Tài tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Trước đó, tại khu vực Bãi Gừng, tổ dân phố Văn Dương, phường Lương Tài, hài cốt một liệt sĩ được quy tập sau hơn 70 năm được an táng tại địa phương. Theo kết quả khảo sát, xác minh và thông tin do Nhân dân cung cấp, ngày 5/2/1952, trong một cuộc càn quét của thực dân Pháp, một chiến sĩ đã anh dũng hy sinh và được người dân thôn Mỹ Duệ an táng tại khu vực này. Suốt nhiều năm, gia đình ông Đoàn Văn Mạnh cùng người dân địa phương luôn quan tâm, hương khói, chăm sóc phần mộ.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân địa phương dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ; thực hiện nghi thức truy điệu, an táng chu đáo, đúng quy định.

Việc tổ chức truy điệu, an táng chu đáo hài cốt các liệt sĩ là hoạt động nhân văn sâu sắc, phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Qua đó, tiếp tục khẳng định trách nhiệm của hệ thống chính trị và Nhân dân trong công tác quy tập các phần mộ liệt sĩ, góp phần triển khai hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm để sớm đưa các anh trở về với gia đình.