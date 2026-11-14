Bắc Ninh: Trường Trung học phổ thông Yên Thế kỷ niệm 60 năm thành lập

Dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Đinh Đức Cảnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường.

Các đại biểu và nhiều thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường hân hoan về dự lễ kỷ niệm.

Tại lễ kỷ niệm, đại biểu và các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh cùng ôn lại truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển của nhà trường. Thành lập năm 1966, trong hoàn cảnh đất nước còn chiến tranh, Trường Cấp 3 Yên Thế (nay là Trường Trung học phổ thông Yên Thế) ban đầu đặt tại Hố Chuối, vùng đất ghi dấu truyền thống đấu tranh kiên cường của nghĩa quân Hoàng Hoa Thám.

Những ngày đầu thành lập, trường có 4 lớp học với 10 thầy, cô giáo. Cơ sở vật chất vô cùng thiếu thốn, thầy và trò cùng Nhân dân địa phương dựng lớp học bằng những vật liệu sẵn có, đào đắp hệ thống giao thông hào, hầm trú ẩn để duy trì việc dạy và học giữa những năm tháng bom đạn.

Đồng chí Lâm Thị Hương Thành và các đại biểu tặng hoa, quà chúc mừng Trường Trung học phổ thông Yên Thế.

Năm học 1978 - 1979, trường chuyển về khu trung tâm thị trấn huyện Yên Thế cũ, cũng là địa điểm hiện nay. Qua từng giai đoạn, nhà trường từng bước ổn định tổ chức, mở rộng quy mô, đầu tư cơ sở vật chất và củng cố chất lượng giáo dục. Từ những lớp học đơn sơ ban đầu, đến nay trường có 30 phòng học kiên cố, hệ thống phòng học bộ môn, phòng chức năng, nhà đa năng và khuôn viên xanh, sạch, đẹp.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngày càng trưởng thành, hiện có 75 người; 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn, trong đó có 16 thạc sĩ. Cùng với việc củng cố đội ngũ, nhà trường chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hằng năm luôn ở mức cao, nhiều năm liền đạt 100%; số lượng học sinh trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng ngày càng tăng.

Đồng chí Lâm Thị Hương Thành phát biểu chúc mừng nhà trường nhân kỷ niệm 60 năm thành lập.

Đáng chú ý, từ năm học 2015 - 2016, trường có 9 năm học liên tục nằm trong tốp đầu các trường trung học phổ thông không chuyên về thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cả về số lượng và chất lượng giải. Với những thành tích đạt được, nhà trường nhiều lần được các cấp, ngành ghi nhận, khen thưởng.

Tại buổi lễ, nhà trường tri ân những đóng góp của các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên và học sinh. Đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, bồi dưỡng học sinh có năng lực, năng khiếu, quan tâm giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng và khát vọng cống hiến. Mỗi cán bộ, giáo viên tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao trình độ chuyên môn, tận tâm với học sinh; mỗi học sinh nỗ lực học tập, rèn luyện, phát huy truyền thống của mái trường.

Đồng chí Lâm Thị Hương Thành trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho tập thể nhà trường.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Lâm Thị Hương Thành khẳng định, 60 năm qua là hành trình của trí tuệ, tâm huyết, sự cống hiến và khát vọng vươn lên. Trong hành trình ấy, biết bao thế hệ thầy giáo, cô giáo đã dành trọn tình yêu nghề, tận tụy với từng bài giảng, hết lòng vì học sinh thân yêu.

Những đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ của các thầy cô đã góp phần làm nên chất lượng, uy tín và truyền thống của nhà trường. Cũng từ mái trường này, nhiều thế hệ học sinh đã trưởng thành, có mặt trên khắp mọi miền Tổ quốc, đảm nhiệm nhiều vị trí công tác, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Đồng chí Đinh Đức Cảnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 5 cá nhân tiêu biểu của nhà trường.

Đồng chí nhấn mạnh, đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực, năng lực đổi mới, sáng tạo và khả năng thích ứng trước những biến đổi nhanh chóng của khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo. Trong đó, giáo dục và đào tạo tiếp tục được xác định là quốc sách hàng đầu, là động lực quan trọng để đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Kể từ 20/9/2026, Bắc Ninh chính thức trở thành thành phố thứ 9 của cả nước, là cơ hội cho Bắc Ninh vươn ra biển lớn nhưng cũng đặt ra những thách thức không hề nhỏ để có sự tăng trưởng liên tục hai con số ở tốp đầu. Bối cảnh mới mở ra thời cơ, động lực nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với mỗi cơ sở giáo dục. Đó là cần đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, không chỉ trang bị kiến thức mà còn phải hình thành cho học sinh năng lực tự học, tư duy sáng tạo, kỹ năng thích ứng và bản lĩnh trước những thay đổi của cuộc sống.

Để tiếp tục giữ vững vị thế trong nền giáo dục thành phố, đồng chí đề nghị nhà trường tiếp tục xây dựng tập thể đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương và nhân văn; người đứng đầu phải luôn xác định trách nhiệm, gương mẫu, đi đầu, chủ động tìm tòi, đổi mới, sáng tạo để định hướng cho tập thể. Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục theo hướng toàn diện, không chỉ truyền thụ kiến thức mà còn nuôi dưỡng nhân cách, rèn luyện thể chất, bồi dưỡng tâm hồn, khơi dậy tinh thần công dân, ý thức kỷ luật và trách nhiệm xã hội.

Chú trọng đổi mới phương pháp dạy - học, kiểm tra, đánh giá; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy; phát huy năng lực tự học, tư duy độc lập và khả năng sáng tạo của học sinh. Với truyền thống quê hương Yên Thế anh hùng, nhà trường cần giáo dục sâu sắc cho học sinh niềm tự hào về truyền thống yêu nước, cách mạng, về tinh thần kiên cường của người anh hùng dân tộc áo vải Hoàng Hoa Thám. Cùng đó, chăm lo xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; bản thân thầy cô không ngừng học tập, sáng tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nêu gương mẫu mực.

Đồng chí Lâm Thị Hương Thành và lãnh đạo Hội Khuyến học thành phố trao học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi của nhà trường.

Đồng chí đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để nhà trường hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; các bậc phụ huynh, các tổ chức, doanh nghiệp và các thế hệ cựu học sinh tiếp tục đồng hành, sẻ chia, chung tay xây dựng nhà trường trở thành địa chỉ giáo dục tin cậy, xứng đáng với niềm tin của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn Yên Thế nói riêng, thành phố Bắc Ninh nói chung.

Nhân dịp này, Trường Trung học phổ thông Yên Thế vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục; 8 cá nhân tiêu biểu của nhà trường được UBND thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo khen thưởng; 20 học sinh vượt khó vươn lên được trao học bổng từ nguồn quỹ của Hội Khuyến học thành phố.