Bắc Ninh: Trường Trung học phổ thông Tiên Du số 1 đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cơ quan Trung ương là cựu học sinh nhà trường: Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thượng tướng Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Hồ Nghĩa Dũng, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Nguyễn Công Ngọ, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh (cũ).

Trường Trung học phổ thông Tiên Du số 1 hân hoan chào đón các đại biểu về dự buổi lễ.

Về phía thành phố Bắc Ninh có các đồng chí: Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Sỹ, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh (cũ); Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; nguyên cán bộ, lãnh đạo huyện Tiên Du cũ; lãnh đạo một số sở, ban, ngành thành phố; lãnh đạo xã Liên Bão cùng các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường.

Trường Trung học phổ thông Tiên Du số 1 tiền thân là Trường Phổ thông cấp 3 Tiên Du, được thành lập ngày 5/5/1966 trên cơ sở phát triển từ một phân hiệu của Trường cấp 3 Từ Sơn. Ra đời trong những năm tháng cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước diễn ra ác liệt, vượt qua nhiều khó khăn, thiếu thốn, các thế hệ thầy và trò nhà trường vẫn kiên trì bám lớp, bám trường, thi đua dạy tốt, học tốt. Nhiều thầy giáo, học sinh đã lên đường nhập ngũ, chiến đấu và hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Trường Trung học phổ thông Tiên Du số 1.

Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Trung học phổ thông Tiên Du số 1 không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, từng bước khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục của thành phố và cả nước. Nhà trường xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên vững chuyên môn, giàu tâm huyết, trách nhiệm, tích cực tự học, tự nghiên cứu và đổi mới phương pháp giảng dạy. Nhiều năm liền, trường nằm trong tốp 200, tốp 100 trường trung học phổ thông có chất lượng giáo dục cao trên toàn quốc; nhiều học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, đỗ thủ khoa, á khoa tại các trường đại học, cao đẳng.

Từ mái trường này, hàng vạn học sinh đã trưởng thành, trở thành những công dân ưu tú, đóng góp tích cực trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhiều cựu học sinh đảm nhiệm những trọng trách trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước; trở thành nhà giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang, doanh nhân và những người lao động tận tâm, trách nhiệm, góp sức xây dựng quê hương, đất nước.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Bắc Ninh cùng đại diện một số sở, ngành chúc mừng Trường Trung học phổ thông Tiên Du số 1.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Việt Oanh ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích Trường Trung học phổ thông Tiên Du số 1 đạt được trong 60 năm xây dựng và phát triển. Đồng chí nhấn mạnh, đất nước và thành phố Bắc Ninh đang đứng trước những thời cơ, vận hội mới, song cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong đó, giáo dục giữ vai trò quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo nền tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững của thành phố.

Để tiếp tục phát huy truyền thống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đồng chí đề nghị ngành Giáo dục thành phố và Trường Trung học phổ thông Tiên Du số 1 triển khai hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và thành phố; tập trung đổi mới toàn diện hoạt động giáo dục, lấy chất lượng và sự tiến bộ của học sinh làm mục tiêu; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ, chú trọng nâng cao năng lực ngoại ngữ và khả năng hội nhập quốc tế cho học sinh.

Các đại biểu về dự Lễ kỷ niệm.

Nhà trường cần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, kỷ cương, nhân văn, dân chủ, khơi dậy tinh thần sáng tạo; tiếp tục gìn giữ và bồi đắp bản sắc văn hóa, để những giá trị truyền thống cốt lõi “Yêu nước - Ham học - Dũng cảm - Sáng tạo” thực sự thấm sâu vào tư duy, hành động và lối sống của mỗi cán bộ, giáo viên, học sinh. Qua đó, bồi dưỡng trách nhiệm công dân, ý thức thượng tôn pháp luật và khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ.

Quan tâm phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới; mỗi thầy giáo, cô giáo thực sự là tấm gương về nhân cách, tinh thần học tập suốt đời, truyền cảm hứng và tri thức cho học sinh. Đồng thời, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, xây dựng tập thể nhà trường đoàn kết, tận tâm, sáng tạo; tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội và cộng đồng doanh nghiệp, hướng tới xây dựng Trường Trung học phổ thông Tiên Du số 1 trở thành cơ sở giáo dục chất lượng cao, có bản sắc và uy tín.

Đồng chí Nguyễn Việt Oanh phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí mong muốn các cấp, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và các thế hệ cựu học sinh tiếp tục quan tâm, đồng hành, chung sức xây dựng nhà trường ngày càng phát triển, đóng góp tích cực vào sự nghiệp giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực cho quê hương, đất nước.

Tại buổi lễ, Trường Trung học phổ thông Tiên Du số 1 vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, ghi nhận những thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển.

Các đại biểu dự khánh thành và tham quan phòng học STEM của Trường Trung học phổ thông Tiên Du số 1.

Trước đó, các đại biểu tham dự lễ khánh thành và tham quan phòng học STEM do Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực và Dầu khí Việt Nam và Công ty Cổ phần Giáo dục KDI trao tặng. Công trình góp phần bổ sung cơ sở vật chất, tạo điều kiện để học sinh Trường Trung học phổ thông Tiên Du số 1 tiếp cận với khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy và học trong nhà trường.