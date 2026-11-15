Bắc Ninh: Trường trung học phổ thông Hàn Thuyên đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh trao Huân chương Độc lập hạng Nhất tặng tập thể nhà trường. (Ảnh: TT)

Dự và chúc mừng Lễ kỷ niệm có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Hồng Thái, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh; Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, cựu học sinh nhà trường; đại diện lãnh đạo các Ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương cùng đông đảo các thế hệ thầy và trò nhà trường.

Trong không khí trang trọng, xúc động, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống tự hào của ngôi trường có bề dày 120 năm và tri ân các thế hệ nhà giáo từng gắn bó, cống hiến cho sự nghiệp trồng người, tiếp thêm ngọn lửa truyền thống cho thế hệ hôm nay. Đặc biệt nghi lễ rước cờ, tiếp lửa truyền thống đã tái hiện những dấu mốc đáng nhớ trong lịch sử một ngôi trường giàu truyền thống của vùng đất Kinh Bắc.

Nghi thức tiếp lửa truyền thống. (Ảnh: TT)

Thừa ủy quyền lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái trao Huân chương Độc lập hạng Nhất tặng Trường trung học phổ thông Hàn Thuyên, đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái chúc mừng, biểu dương những thành tích mà các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh Trường trung học phổ thông Hàn Thuyên đã dày công vun đắp trong suốt 120 năm qua. Đồng chí khẳng định, với bề dày truyền thống hiếu học, khoa bảng của vùng đất Kinh Bắc, Trường trung học phổ thông Hàn Thuyên đã trở thành địa chỉ giáo dục có ý nghĩa đặc biệt, là niềm tự hào của ngành giáo dục Bắc Ninh và nhiều thế hệ người dân quê hương.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: TT)

Để tiếp tục phát huy truyền thống, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh đề nghị Trường trung học phổ thông Hàn Thuyên giữ gìn, phát huy truyền thống và bản sắc của nhà trường; chú trọng giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước và niềm tự hào quê hương, giúp mỗi học sinh hiểu sâu sắc lịch sử nhà trường, biết trân trọng những giá trị được các thế hệ đi trước vun đắp. Cùng với đó, tăng cường kết nối các thế hệ cựu học sinh, huy động các nguồn lực đồng hành với sự nghiệp giáo dục; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, quan tâm giáo dục mũi nhọn, lấy sự trưởng thành của học sinh làm thước đo quan trọng nhất.

Đồng chí lưu ý nhà trường cần tiếp tục xây dựng đội ngũ nhà giáo có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tâm huyết, trách nhiệm, gương mẫu; đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Bắc Ninh trở thành trung tâm giáo dục chất lượng cao.

Đồng chí Nguyễn Hồng Thái tặng hoa, trao quà chúc mừng nhà trường. (Ảnh: TT)

Gửi gắm tới các em học sinh, Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái mong muốn mỗi học sinh nhà trường biết trân trọng, tự hào về truyền thống của mái trường, biến niềm tự hào thành động lực học tập, rèn luyện; chủ động làm chủ khoa học, công nghệ, nuôi dưỡng ước mơ, khát vọng, sống nhân ái, trung thực và có trách nhiệm với bản thân, gia đình, quê hương, đất nước.

Bí thư Thành ủy Bắc Ninh khẳng định, thành phố Bắc Ninh sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để sự nghiệp giáo dục và đào tạo phát triển; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn, xây dựng đội ngũ nhà giáo, đầu tư cơ sở vật chất, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong giáo dục, góp phần thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Đại diện lãnh đạo nhà trường tặng hoa tri ân các nguyên hiệu trưởng nhà trường.(Ảnh: TT)

Trường trung học phổ thông Hàn Thuyên, tiền thân là Trường Pháp-Việt Bắc Ninh, thành lập ngày 25/2/1906. Qua các giai đoạn lịch sử với nhiều tên gọi khác nhau, ngày 14/2/1946, trường chính thức được đổi tên thành Trường trung học Hàn Thuyên. Trải qua 80 năm mang tên danh nhân văn hóa Hàn Thuyên, nhà trường không ngừng vun đắp truyền thống hiếu học, yêu nước, trở thành cái nôi đào tạo nhiều thế hệ học sinh ưu tú cho quê hương, đất nước.

Kế thừa và phát huy truyền thống, những năm gần đây, Trường trung học phổ thông Hàn Thuyên tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những đơn vị giáo dục tiêu biểu của thành phố. Với những thành tích nổi bật, trường đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Kháng chiến hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Nhất, Huân chương Độc lập hạng Ba, hạng Nhì.

Văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm. (Ảnh: TT)

Hiện nay, nhà trường có khuôn viên rộng hơn 2,5ha với 47 phòng học, 9 phòng học bộ môn, 3 phòng thí nghiệm cùng hệ thống thư viện, phòng truyền thống được đầu tư khang trang. Ngày 12/11/2026 vừa qua, thành phố Bắc Ninh đã tổ chức khởi công dự án mở rộng trường với quy mô thêm 0,9ha; đồng thời, nhà trường được Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam tài trợ một phòng STEM trị giá 3,5 tỷ đồng.