Dự buổi lễ có đồng chí Đào Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Sở: Giáo dục và Đào tạo; Nội vụ; Văn hoá, Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo địa phương và các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, đồng chí Đào Thanh Trường trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng tập thể nhà trường.

Thành lập năm 1986 với tên gọi ban đầu là Trường cấp 1 Tân An, trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, Trường Tiểu học Tân An số 1 không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, trở thành điểm sáng ngành giáo dục địa phương. Nhiều năm liền, nhà trường duy trì tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp đạt 100%, góp phần giữ vững chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3.

Xác định chất lượng đội ngũ là yếu tố then chốt, nhà trường chú trọng bồi dưỡng chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao năng lực quản trị và phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo của mỗi cán bộ, giáo viên. Các mô hình giáo dục được triển khai đồng bộ, có chiều sâu như sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, thư viện thân thiện, giáo dục STEM, dạy học tiếng Anh, Tin học, xây dựng trường lớp xanh - sạch - đẹp - an toàn và xã hội hóa dạy bơi, phòng, chống đuối nước. Cùng với đổi mới chuyên môn, nhà trường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý và dạy học.

Chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn tiếp tục được duy trì. Năm học 2025-2026, học sinh nhà trường giành 48 giải cấp phường ở các lĩnh vực; đạt 9 huy chương thể thao cấp tỉnh, nay là cấp thành phố và nhiều thành tích tại các cuộc thi, giao lưu.

Đồng chí Đào Thanh Trường phát biểu tại buổi lễ.

Bước vào năm học 2026-2027, sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục, quy mô nhà trường tăng gần gấp đôi với 1.602 học sinh, 47 lớp và 85 cán bộ, giáo viên, nhân viên, tổ chức dạy học tại 3 địa điểm, trong đó có một điểm học tạm. Đây là yêu cầu mới, đặt ra nhiều thách thức trong công tác quản lý, bố trí đội ngũ, bảo đảm điều kiện dạy học và duy trì chất lượng giáo dục đồng đều.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đào Thanh Trường ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả mà các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh Trường Tiểu học Tân An số 1 đạt được trong suốt 40 năm qua.

Trước yêu cầu mới sau sắp xếp, đồng chí đề nghị nhà trường nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất; bảo đảm mọi học sinh, dù học ở địa điểm nào, đều được thụ hưởng chương trình và chất lượng giáo dục như nhau. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục thực chất, lấy sự tiến bộ của từng học sinh làm trung tâm, thực hiện nghiêm phương châm “Dạy thật, học thật, đánh giá thật, chất lượng thật”, nói không với bệnh thành tích; quan tâm chăm lo học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật học hòa nhập.

Đồng chí Đào Thanh Trường và các đại biểu tặng hoa, quà chúc mừng tập thể nhà trường.

Đồng chí cũng lưu ý nhà trường chú trọng xây dựng đội ngũ nhà giáo mẫu mực, đoàn kết, vững chuyên môn, tâm huyết với nghề; đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo có kiểm soát, không để công nghệ làm lu mờ vai trò định hướng nhân cách của người thầy. Cùng với đó, cần đặc biệt quan tâm xây dựng môi trường học đường an toàn, kỷ cương, giàu tính nhân văn; bảo đảm an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm và các điều kiện học tập tại những điểm trường.

Đối với địa phương, đồng chí đề nghị lãnh đạo phường Tân An tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho giáo dục, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục còn lại của khu trường mới, gồm khối phòng học bộ môn, nhà đa năng, khu hiệu bộ và các công trình phụ trợ, sớm đưa vào sử dụng, từng bước chấm dứt tình trạng học tạm. Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các sở, ngành liên quan tiếp tục hướng dẫn chuyên môn, rà soát, bố trí đội ngũ giáo viên phù hợp, phối hợp hỗ trợ địa phương trong quá trình đầu tư, xây dựng nhà trường phát triển bền vững.

Một tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm.

Gửi gắm tình cảm tới đội ngũ nhà giáo, đồng chí Đào Thanh Trường trân trọng cảm ơn sự tận tụy, trách nhiệm của các thầy, cô, nhất là trong điều kiện phải di chuyển giữa các điểm trường, còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất. Đồng chí mong muốn mỗi nhà giáo tiếp tục giữ gìn sự tử tế và niềm tin với nghề, quan tâm chăm sóc sức khỏe, giữ niềm vui trong công việc; đồng thời mong các em học sinh không chỉ phấn đấu đạt điểm số tốt mà còn biết đọc sách, đặt câu hỏi, nhận lỗi, giúp đỡ bạn bè và theo đuổi những ước mơ tốt đẹp.

Tại buổi lễ, Trường Tiểu học Tân An số 1 vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước tặng thưởng. Đồng chí Đào Thanh Trường thay mặt lãnh đạo thành phố và các đại biểu tặng hoa, quà chúc mừng tập thể nhà trường.