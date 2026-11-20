Dự Lễ đón nhận có đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Ninh; lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố, xã Hoàng Vân cùng tập thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường.

Đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng (bên phải) và các đại biểu về chung vui cùng Trường Tiểu học Hoàng Vân.

Tại buổi lễ, các đại biểu, giáo viên và học sinh cùng ôn lại truyền thống, tri ân những đóng góp của các thế hệ nhà giáo đối với sự nghiệp trồng người.

Phát huy truyền thống, qua nhiều giai đoạn xây dựng và phát triển, Trường Tiểu học Hoàng Vân luôn nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện cho giáo viên và các em học sinh.

Năm học 2026 - 2027, Trường Tiểu học Hoàng Vân được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Hoàng Vân, Trường Tiểu học Thanh Vân và cấp tiểu học thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đồng Tân (cùng xã Hoàng Vân). Sau sáp nhập, nhà trường có 47 lớp với gần 1,5 nghìn học sinh, 91 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; tổ chức hoạt động tại một điểm trường chính và hai phân hiệu.

Đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng phát biểu chúc mừng, động viên cán bộ, giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Hoàng Vân.

Những năm học gần đây, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt 99,5%; học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%; 70,5% học sinh được khen thưởng. Các hoạt động giáo dục, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì, tạo môi trường để học sinh phát triển năng lực, sở trường.

Với những nỗ lực bền bỉ, Trường Tiểu học Hoàng Vân trước khi sáp nhập nhiều năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, nay là thành phố Bắc Ninh; Chi bộ nhà trường nhiều năm được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt, năm 2026, Trường Tiểu học Hoàng Vân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Ninh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, thành tích Trường Tiểu học Hoàng Vân đạt được; đồng thời cảm ơn các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đã tâm huyết, trách nhiệm, đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của thành phố.

Thừa ủy quyền, đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Trường Tiểu học Hoàng Vân.

Đồng chí nhấn mạnh, trong bối cảnh thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đối với sự nghiệp giáo dục ngày càng cao, đòi hỏi các cơ sở giáo dục tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Do đó, Trường Tiểu học Hoàng Vân cần tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống và những kết quả tốt đẹp của các nhà trường trước khi sáp nhập; xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, cùng chung trách nhiệm vì sự phát triển của nhà trường.

Chú trọng đổi mới công tác quản lý, bố trí, phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực, sở trường và kinh nghiệm của từng cán bộ, giáo viên, nhân viên; bảo đảm chất lượng dạy và học đồng đều giữa điểm trường chính và các phân hiệu. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, quan tâm giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, rèn luyện thể chất và phát triển năng khiếu cho học sinh.

Đồng chí đề nghị Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hoàng Vân quan tâm, dành nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất cho nhà trường; đẩy nhanh tiến độ các công trình đang triển khai, đồng thời rà soát, có phương án đầu tư phù hợp, từng bước hoàn thiện điều kiện dạy và học.

Tiết mục văn nghệ của cô, trò Trường Tiểu học Hoàng Vân.

Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ nhà trường ổn định tổ chức, nâng cao hiệu quả quản lý sau sáp nhập; kịp thời tháo gỡ những khó khăn về đội ngũ, cơ sở vật chất và các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục.

Đồng chí mong các bậc phụ huynh tiếp tục thấu hiểu, đồng hành, chia sẻ trách nhiệm giáo dục với nhà trường; quan tâm, phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong chăm sóc, giáo dục; cùng các thầy giáo, cô giáo tạo môi trường tốt nhất để các cháu học tập, rèn luyện và trưởng thành.

Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Ninh trao Bằng khen của Chính phủ cho Trường Tiểu học Hoàng Vân đã có nhiều thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng cùng các đại biểu tặng hoa chúc mừng Trường Tiểu học Hoàng Vân.

Nhân dịp này, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Ninh tặng hoa, quà (1 ti vi thông minh 75 inch) cho Trường Tiểu học Hoàng Vân.