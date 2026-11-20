Tới dự có các đồng chí: Vũ Trí Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy; Đặng Đình Hoan, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bắc Giang; lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; đại diện các cơ quan, đơn vị, các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Vũ Trí Hải trao Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể Trường Mầm non Ngô Sĩ Liên.

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11); chặng đường hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển của Trường Mầm non Ngô Quyền, tiền thân của Trường Mầm non Ngô Sĩ Liên hiện nay.

Thành lập năm 1975, những ngày đầu, nhà trường gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, các điểm trường phân tán, điều kiện chăm sóc và tổ chức hoạt động giáo dục còn thiếu thốn. Với sự nỗ lực, quyết tâm, các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ổn định hoạt động, từng bước hoàn thiện điều kiện dạy và học, đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của Nhân dân trên địa bàn.

Đồng chí Vũ Trí Hải và các đại biểu tặng hoa, quà chúc mừng tập thể Trường Mầm non Ngô Sĩ Liên.

Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, nhà trường chú trọng nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Công tác huy động trẻ đến trường, nhất là trẻ mẫu giáo 5 tuổi được duy trì; hoạt động tổ chức ăn bán trú, theo dõi sức khỏe, bảo đảm an toàn cho trẻ được quan tâm thực hiện. Nhà trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3, trường chuẩn quốc gia mức độ 2; nhiều năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được các cấp, ngành biểu dương, khen thưởng.

Đặc biệt, nhà trường chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục. Riêng năm học 2025-2026, nhà trường tổ chức 545 giờ hoạt động STEAM và 238 hoạt động ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy học. Qua đó, trẻ có thêm cơ hội tiếp cận kiến thức thông qua trải nghiệm, khám phá, thực hành và phát triển các kỹ năng phù hợp với lứa tuổi. Với những kết quả đạt được, ngày 21/10/2026, Chủ tịch nước ký Quyết định số 1805/QĐ-CTN tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể Trường Mầm non Ngô Sĩ Liên.

Đồng chí Vũ Trí Hải phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Trường Mầm non Ngô Sĩ Liên.

Năm 2026 đánh dấu bước chuyển mới trong tổ chức hoạt động của nhà trường trên cơ sở tổ chức lại 4 trường mầm non: Ngô Quyền, Sao Mai, Hoa Sen và Lê Lợi. Hiện Trường Mầm non Ngô Sĩ Liên có quy mô 51 lớp, hoạt động tại 6 phân hiệu, điểm trường.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Vũ Trí Hải trao Huân chương Lao động hạng Ba và tặng hoa, quà chúc mừng tập thể Trường Mầm non Ngô Sĩ Liên. Phát biểu tại đây, đồng chí ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường trong sự nghiệp giáo dục mầm non.

Để phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay, đồng chí đề nghị tập thể nhà trường tiếp tục trân trọng, gìn giữ những giá trị tốt đẹp của các đơn vị trước sáp nhập, giữ vững đoàn kết, thống nhất trong tập thể, đặt chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ lên hàng đầu; bảo đảm tuyệt đối an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ.

Tiết mục văn nghệ của cô và trò Trường Mầm non Ngô Sĩ Liên tại buổi lễ.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và ngành Giáo dục tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để nhà trường ổn định tổ chức, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị; các bậc cha mẹ học sinh tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với nhà trường, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện và hạnh phúc cho trẻ.