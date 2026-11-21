Trang trọng, ấm áp chương trình tri ân các nhà giáo

Chiều 20.11, trong không khí hân hoan hướng tới kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Trường Mầm non Mỹ Thái số 1 tổ chức buổi gặp mặt, kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 – 20.11.2026).

Các đại biểu tham dự chương trình.

Tham dự chương trình có đoàn đại biểu do đồng chí Ngô Thanh Linh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mỹ Thái làm Trưởng đoàn; cùng tham gia có đồng chí Vũ Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã và đồng chí Vũ Thị Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Xây dựng Đảng.

Chương trình còn có sự tham dự của Ban đại diện Cha mẹ học sinh, đơn vị bộ đội kết nghĩa cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Mầm non Mỹ Thái số 1.

Mở đầu buổi gặp mặt là các tiết mục văn nghệ chào mừng do cô và trò nhà trường biểu diễn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Trong không khí trang trọng, ấm áp, Hiệu trưởng nhà trường đã đọc diễn văn kỷ niệm, ôn lại truyền thống “tôn sư trọng đạo” tốt đẹp của dân tộc, đồng thời ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

Đại diện giáo viên nhà trường cũng đã phát biểu cảm tưởng, bày tỏ niềm tự hào, tình yêu nghề và trách nhiệm đối với sự nghiệp giáo dục mầm non.

Ghi nhận những đóng góp của đội ngũ cán bộ, giáo viên

Phát biểu tại chương trình, thay mặt Đảng ủy, HĐND, UBND xã Mỹ Thái, đồng chí Ngô Thanh Linh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đã gửi lời chúc mừng tới tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.

Đồng chí ghi nhận, biểu dương những kết quả Trường Mầm non Mỹ Thái số 1 đạt được; đồng thời trao tặng hoa và quà chúc mừng tập thể nhà trường. Những lời động viên và sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương là nguồn khích lệ đối với đội ngũ nhà giáo, góp phần tiếp thêm động lực để mỗi cán bộ, giáo viên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với nghề.

Nhân dịp này, các cơ quan, đoàn thể, Ban đại diện Cha mẹ học sinh và Ban Giám hiệu nhà trường cũng đã trao tặng những bó hoa tươi thắm, gửi lời chúc mừng tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Buổi gặp mặt kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường Mầm non Mỹ Thái số 1 diễn ra trong không khí trang trọng, vui tươi và đầm ấm. Hoạt động không chỉ thể hiện sự quan tâm, tri ân đối với đội ngũ nhà giáo mà còn góp phần lan tỏa truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của những người làm công tác giáo dục.

Thông qua chương trình, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường có thêm động lực tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, tận tâm với công việc, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, đóng góp tích cực vào sự nghiệp giáo dục tại địa phương.

Một số hình ảnh của buổi lễ: