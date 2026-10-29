Bắc Ninh: Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tổ chức hội thi Giảng viên dạy giỏi

Tham gia có 12 giảng viên được lựa chọn từ các khoa. Đây là lần đầu tiên trường thực hiện hội thi theo mô hình đồng giảng (2 giảng viên cùng giảng) nhằm đạt mục tiêu “Giảng viên - học viên cùng kiến tạo tri thức mới - giá trị mới”.

Các cặp giảng viên được công nhận giảng viên dạy xuất sắc.

Các giảng viên tham gia thi ở 3 nội dung, gồm:

Thi giáo án: Cặp giảng viên dự thi chọn một bài trong chương trình trung cấp lý luận chính trị để soạn giáo án theo mẫu do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh quy định.

Thi giảng: Cặp giảng viên bốc thăm thi giảng 1 tiết giảng trong bài đã đăng và giảng chọn 45 phút.

Thi xử lý tình huống sư phạm: Cặp giảng viên bốc thăm tình huống xử lý và trả lời tình huống sau khi giảng bài xong, thời gian trả lời không quá 5 phút.

Các giảng viên tham gia hội thi.

Hội thi nhằm tạo động lực thi đua "Dạy tốt, học tốt", cổ vũ tinh thần tự học, tự nghiên cứu; khuyến khích cải tiến nội dung và đa dạng hóa phương pháp giảng dạy hiện đại, tăng tính tương tác, đối thoại, tình huống.

Cùng đó phát hiện, công nhận và tôn vinh giảng viên dạy giỏi; nhân rộng các gương giảng dạy tiêu biểu để chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa mô hình đồng giảng hiệu quả trong nhà trường.

Theo Ban Giám khảo, các cặp đồng giảng đều thể hiện tinh thần nghiêm túc; chuẩn bị thiết kế giáo án công phu, phân vai, phân việc rõ ràng, rõ nhiệm vụ từng giảng viên; giảng bài logic, khoa học, đúng giáo án và minh chứng công trình nghiên cứu khoa học đầy đủ.

Giảng viên thực giảng theo hình thức đồng giảng.

Các giáo án thực hiện sự chuyển biến trong chất lượng giảng dạy, bảo đảm 50% lý luận, 50% thực tiễn. Một số giáo án đầu tư thời gian, công sức, chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, khoa học, trình bày sạch đẹp, cẩn thận.

Một số cặp giảng viên ứng dụng công nghệ hiện đại, trí tuệ nhân tạo (AI) trong quá trình thiết kế bài giảng, đem lại sự hấp dẫn cho tiết giảng; các slide trình chiếu đẹp, khoa học.

Quá trình thực giảng, các giảng viên cẩn trọng, kiến thức chuyên môn chắc chắn, cập nhật kiến thức mới vào bài giảng, liên hệ thực tiễn, mở rộng nâng cao, phong thái giảng viên tự tin, bao quát lớp.

Kết quả, sau một ngày thi, Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ công nhận 6 cặp giảng viên đạt danh hiệu giảng viên dạy xuất sắc và 6 cặp giảng viên đạt giảng viên dạy giỏi.