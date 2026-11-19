Dự lễ khai mạc có lãnh đạo một số sở, ban, ngành cùng đại diện nghệ nhân, cộng đồng chủ thể thực hành một số di sản văn hóa.

Đại biểu tham quan, nghe thuyết minh về không gian trưng bày "Dấu ấn di sản UNESCO trên miền đất Kinh Bắc".

Phát biểu khai mạc trưng bày, bà Phùng Thị Mai Anh, Giám đốc Bảo tàng Bắc Ninh nhấn mạnh: Bắc Ninh - Kinh Bắc là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hiến, sở hữu kho tàng di sản văn hóa phong phú với hàng nghìn di tích, lễ hội, loại hình văn hóa dân gian và làng nghề truyền thống.

Đặc biệt, địa phương có 8 di sản được UNESCO ghi danh, công nhận thuộc các loại hình di sản văn hóa phi vật thể, di sản tư liệu và di sản thế giới. Đây là những giá trị tiêu biểu, phản ánh chiều sâu lịch sử, đời sống tinh thần, tri thức và sức sáng tạo của cộng đồng.

Lãnh đạo Bảo tàng Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng các nghệ nhân tham gia thực hành di sản trong khuôn khổ Trưng bày.

Với gần 300 hình ảnh, tư liệu, hiện vật tiêu biểu về 8 di sản được UNESCO ghi danh, công nhận, trưng bày "Dấu ấn di sản UNESCO trên miền đất Kinh Bắc" tái hiện hành trình hình thành, gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất Bắc Ninh. Mỗi di sản được giới thiệu trong một khu vực riêng, giúp công chúng nhận diện nét đẹp đặc trưng, tìm hiểu thêm về nguồn gốc lịch sử, giá trị và sức sống của từng loại hình di sản.

Câu lạc bộ hát Then, đàn tính xã An Lạc trình diễn tại chương trình khai mạc Trưng bày.

Tại chương trình khai mạc trưng bày, công chúng được thưởng thức các làn điệu Dân ca Quan họ Bắc Ninh qua phần trình diễn của các nghệ nhân, liền anh, liền chị làng Diềm (phường Kinh Bắc); nghệ thuật Ca trù của Giáo phường Ca trù Như Nguyệt (phường Vân Hà); hát Then, đàn tính do các nghệ nhân xã An Lạc thể hiện và thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt do nghệ nhân xã Nhã Nam trình diễn.

Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Hữu Quả hướng dẫn học sinh trải nghiệm in tranh dân gian Đông Hồ.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động trải nghiệm được tổ chức như in dập mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm, in tranh dân gian Đông Hồ, tìm hiểu văn hóa Quan họ qua trang phục liền anh, liền chị và nghệ thuật têm trầu cánh phượng. Các hoạt động mang đến không gian tương tác trực quan, giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu sâu hơn về giá trị và sức sống của di sản.

Các nghệ nhân làng Quan họ gốc Viêm Xá (phường Kinh Bắc) hướng dẫn học sinh têm trầu cánh phượng.

Thông qua trưng bày và các hoạt động trải nghiệm, Bảo tàng Bắc Ninh hướng tới đưa di sản UNESCO đến gần hơn với cộng đồng, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống văn hóa quê hương, nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong công tác bảo tồn, phát huy di sản.

Đây cũng là hoạt động giáo dục ý nghĩa, góp phần bồi đắp tình yêu lịch sử, văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ, đồng thời tôn vinh vai trò của nghệ nhân và cộng đồng - những chủ thể trực tiếp gìn giữ, trao truyền các giá trị di sản qua nhiều thế hệ.

Cô và trò Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên (phường Bắc Giang) tham quan không gian trưng bày.

Trưng bày mở cửa phục vụ khách tham quan từ ngày 19 đến ngày 30/11/2026 tại Bảo tàng Bắc Ninh (số 6, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Bắc Giang).