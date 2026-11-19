Trưng bày “Dấu ấn di sản UNESCO trên miền đất Kinh Bắc” nhằm tôn vinh các giá trị di sản văn hóa, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử, văn hiến của quê hương; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong bảo tồn và phát huy di sản.

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày chuyên đề (ảnh Anh Dũng)

Bắc Ninh – Kinh Bắc là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, với hơn 4.000 di tích, trong đó có nhiều di tích được xếp hạng quốc gia đặc biệt, quốc gia và cấp tỉnh; 24 bảo vật quốc gia cùng nhiều cổ vật, di vật có giá trị. Đặc biệt, vùng đất này sở hữu 8 di sản được UNESCO ghi danh, công nhận, góp phần khẳng định bản sắc và chiều sâu văn hóa của địa phương.

Tiết mục Dân ca Quan họ do các Nghệ nhân làng Diềm (phường Kinh Bắc) biểu diễn. (ảnh Anh Dũng)

Tại trưng bày, Bảo tàng Bắc Ninh giới thiệu hệ thống hình ảnh, tư liệu, hiện vật tiêu biểu về 8 di sản UNESCO, giúp công chúng tìm hiểu lịch sử hình thành, giá trị và sức sống của từng loại hình di sản. Không gian được bố trí theo các chủ đề, tái hiện những dấu ấn văn hóa, lịch sử, nghệ thuật, tín ngưỡng và nghề thủ công truyền thống đặc sắc của vùng Kinh Bắc.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, khách tham quan còn được trực tiếp thưởng thức, trải nghiệm nhiều loại hình di sản như dân ca Quan họ, Ca trù, hát Then, thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt; trải nghiệm in tranh dân gian Đông Hồ, tìm hiểu văn hóa Quan họ qua các trò chơi tương tác, thực hành tem cài đầu và khám phá không gian di sản gắn với chùa Vĩnh Nghiêm.

Tiết mục Hát Then - Đàn Tính của các Nghệ nhân xã An Lạc (ảnh Anh Dũng)

Các hoạt động được tổ chức theo hướng tăng tính tương tác, tạo cơ hội để công chúng, nhất là học sinh, tiếp cận di sản thông qua trải nghiệm thực tế, từ đó nâng cao hiểu biết và ý thức gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống.

Thông qua trưng bày, Bảo tàng Bắc Ninh tiếp tục quảng bá những giá trị di sản đặc sắc của địa phương, đồng thời tôn vinh vai trò của các nghệ nhân, chủ thể di sản trong gìn giữ, thực hành và trao truyền văn hóa qua các thế hệ. Đây cũng là hoạt động góp phần gắn bảo tồn di sản với giáo dục truyền thống, quảng bá văn hóa và phát triển du lịch bền vững.