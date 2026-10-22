Bắc Ninh: Triển vọng mô hình sản xuất rau cải Tòa Sại Choi Hing Lee Special 318

Mô hình do Trung tâm Khuyến nông thành phố Bắc Ninh triển khai 20 ha tại thôn An Mỹ (5 ha) và thôn An Trụ (15 ha).

Cán bộ và người dân trao đổi kinh nghiệm trồng rau cải Tòa Sại.

Tham gia mô hình, các hộ được hỗ trợ 50% chi phí mua hạt giống, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật; được hướng dẫn kỹ thuật sản xuất. Việc cơ giới hóa khâu làm đất, gieo hạt và ứng dụng hệ thống tưới tự động giúp giảm công lao động, nâng cao hiệu quả chăm sóc. Diện tích được bố trí gieo thành các lứa, cách nhau khoảng 10 ngày, tạo điều kiện thu hoạch luân phiên và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Qua theo dõi, giống cải Tòa Sại 318 sinh trưởng, phát triển tốt trên đồng đất địa phương, có khả năng chịu nhiệt khá. Thời gian sinh trưởng khoảng 50 - 55 ngày sau gieo, thuận lợi cho việc bố trí thời vụ và quay vòng diện tích. Trong điều kiện đầu vụ có mưa lớn, thời tiết nóng, ẩm thất thường, cây vẫn sinh trưởng tương đối đồng đều; mức độ nhiễm sâu bệnh thấp hơn một số giống cải đang được trồng tại địa phương.

Trực tiếp sản xuất 15 ha cải Tòa Sại 318 tại thôn An Trụ, ông Trần Viết Trung chia sẻ: “So với các giống rau khác thì rau cải giống Tòa Sại 318 này lên khỏe hơn, chịu được nhiệt độ, nên vườn rau lúc nào cũng xanh”.

Theo Trung tâm Khuyến nông thành phố, mô hình ghi nhận năng suất khoảng 33,4 tấn/ha, sản phẩm được liên kết tiêu thụ theo hợp đồng ký với đại diện nhóm hộ ngay từ đầu vụ, giá thu mua ấn định 6.000 đồng/kg. Theo phương án hạch toán của mô hình, doanh thu đạt 200,4 triệu đồng/ha; sau khi trừ chi phí sản xuất, lợi nhuận dự kiến đạt 73,45 triệu đồng/ha. Quá trình sản xuất còn tạo thêm việc làm cho lao động tại địa phương.

Đánh giá về kết quả triển khai, bà Phùng Thị Hồng Nhung, Trưởng phòng Trồng trọt - Khuyến lâm, Trung tâm Khuyến nông thành phố cho biết: “Qua quá trình triển khai, chúng tôi nhận thấy cây cải Tòa Sại trên đất Trung Kênh sinh trưởng, phát triển tốt. Sau hơn một tháng triển khai, cây cải Tòa Sại nhiễm sâu bệnh ít hơn so với một số giống rau cải đã trồng tại địa phương”.

Thời gian tới, việc tiếp tục theo dõi năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế sẽ là cơ sở để đánh giá toàn diện khả năng thích nghi, hiệu quả của giống cải Tòa Sại 318, từ đó xem xét mở rộng mô hình trong những vụ sản xuất tiếp theo.