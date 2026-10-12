Bắc Ninh triển khai xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển

Theo Kế hoạch, việc triển khai nhằm quán triệt, cụ thể hóa đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Trung ương và Thành ủy; xác định rõ nội dung, lộ trình, thời gian thực hiện để các sở, ngành, địa phương chủ động triển khai đồng bộ, hiệu quả. Đồng thời, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân xây dựng thành phố Bắc Ninh kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, tạo nền tảng và động lực mới cho phát triển nhanh, bền vững, gắn với nâng cao đời sống Nhân dân.

Xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.

Kế hoạch đề ra nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết; nâng cao nhận thức, thống nhất tư duy và hành động về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược của cả hệ thống chính trị và toàn dân, lấy con người làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu, nguồn lực và động lực của sự phát triển.

Thành phố tập trung xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật và kỷ cương xã hội; nâng cao chất lượng xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật, phát huy vai trò của báo chí, truyền thông, các nền tảng số và sự tham gia của Nhân dân trong xây dựng xã hội kỷ cương.

Một trong những nội dung trọng tâm là xây dựng con người Bắc Ninh thời kỳ mới trở thành chủ thể, nguồn lực và động lực của sự phát triển; tạo điều kiện để người dân phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, văn hóa, thể chất, năng lực nghề nghiệp và năng lực số; xây dựng môi trường giáo dục, gia đình, cơ quan, doanh nghiệp và cộng đồng an toàn, lành mạnh, nhân văn; đẩy mạnh phát triển giáo dục, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chăm sóc sức khỏe Nhân dân và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Kế hoạch cũng nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng và phát huy hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người và chuẩn mực xã hội thời kỳ mới; phát triển môi trường văn hóa lành mạnh; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Kinh Bắc; xây dựng văn hóa công vụ, văn hóa công dân, văn hóa doanh nghiệp, văn hóa số; phát huy vai trò của văn học, nghệ thuật, báo chí, truyền thông trong lan tỏa các giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng xã hội văn minh, nghĩa tình.

Đồng thời, thành phố xác định đột phá trong xây dựng nền quản trị xã hội hiện đại, kiến tạo phát triển từ cơ sở thông qua hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong quản trị xã hội; phát triển hạ tầng số, cơ sở dữ liệu; cải cách thủ tục hành chính; nâng cao hiệu quả phân cấp, phân quyền, trách nhiệm giải trình; phát huy dân chủ ở cơ sở và sự tham gia của người dân trong quản trị xã hội.

Cùng với đó, Kế hoạch đề ra các giải pháp bảo đảm an ninh con người toàn diện, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh; tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, bảo vệ an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với thiên tai, dịch bệnh và các nguy cơ ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Trong phát triển kinh tế - xã hội, thành phố thực hiện quan điểm phát triển kinh tế gắn chặt với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống của Nhân dân; không đánh đổi trật tự, kỷ cương, công bằng xã hội, môi trường và các giá trị văn hóa lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Đồng thời, tập trung thực hiện hiệu quả các chính sách về an sinh xã hội, việc làm, nhà ở xã hội, phát triển đô thị xanh, thông minh, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và bảo vệ môi trường, bảo đảm mọi người dân được thụ hưởng công bằng thành quả phát triển.

Để tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch, UBND thành phố giao các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND thành phố những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.