Bắc Ninh triển khai thi hành Luật Phát triển đô thị trên địa bàn

Theo Kế hoạch, thành phố tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, tham vấn, góp ý và giải đáp khó khăn, vướng mắc; tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; xây dựng văn bản thi hành thuộc thẩm quyền; tổ chức kiểm tra và thực hiện chế độ báo cáo về tình hình thi hành Luật.

Quang cảnh đô thị Bắc Ninh.

Trong đó, các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật bằng nhiều hình thức; đăng tải nội dung Luật và các văn bản thi hành trên cổng, trang thông tin điện tử để cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và Nhân dân tiếp cận, tìm hiểu, thực hiện. Đồng thời, chủ động tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến phạm vi điều chỉnh của Luật Phát triển đô thị và thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý; từ đó, xác định đầy đủ các quy định không còn phù hợp, mâu thuẫn, chồng chéo hoặc chưa thống nhất với Luật Phát triển đô thị.

Cùng với đó, các cơ quan chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, rà soát những nội dung được phân quyền tại Luật Phát triển đô thị và các cơ chế đặc thù để tham mưu xây dựng, ban hành văn bản thuộc thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành theo đúng lộ trình. Các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện được tổng hợp, hướng dẫn, giải quyết kịp thời hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét.

UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; Sở Tư pháp hướng dẫn, tổng hợp kết quả rà soát và tham mưu xây dựng văn bản thi hành Luật. Sở Tài chính chủ trì hướng dẫn, giải đáp các khó khăn, vướng mắc theo nhiệm vụ được giao, đồng thời tham mưu bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định.

Thông qua việc triển khai Kế hoạch, thành phố Bắc Ninh hướng tới nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và Nhân dân; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm Luật Phát triển đô thị được tổ chức thực hiện thống nhất, kịp thời trên địa bàn.