Bắc Ninh triển khai nhóm nhiệm vụ xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh

Theo Kế hoạch, việc triển khai nhằm quán triệt, cụ thể hóa đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Trung ương và Thành ủy; xác định rõ nội dung, lộ trình, thời gian thực hiện để các sở, ngành, địa phương chủ động triển khai đồng bộ, hiệu quả. Đồng thời, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân xây dựng thành phố Bắc Ninh kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, tạo nền tảng và động lực mới cho phát triển nhanh, bền vững, gắn với nâng cao đời sống Nhân dân.

Bắc Ninh xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Ảnh: bacninh.gov.vn

Theo đó, Bắc Ninh tập trung thực hiện nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, gồm: tăng cường tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết; nâng cao nhận thức, thống nhất tư duy và hành động; xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật, kỷ cương xã hội; phát triển con người thời kỳ mới; xây dựng và phát huy hệ giá trị văn hóa, gia đình, chuẩn mực con người và xã hội; đổi mới quản trị xã hội từ cơ sở; bảo đảm an ninh con người, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh; phát triển kinh tế bền vững gắn với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường; tăng cường đối ngoại, hợp tác quốc tế và huy động nguồn lực.

Trong đó, thành phố chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật; phát huy dân chủ ở cơ sở và vai trò giám sát của Nhân dân. Công tác giáo dục, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ các nhóm yếu thế được triển khai gắn với mục tiêu phát triển con người toàn diện.

Một trong những nhiệm vụ đột phá là hiện đại hóa quản trị xã hội trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thành phố định hướng đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu; ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong dự báo, cảnh báo và xử lý các vấn đề xã hội; cải tiến quy trình cung cấp dịch vụ công theo hướng liên thông, trực tuyến, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Cùng với đó, các địa phương tăng cường tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị, nâng cao trách nhiệm giải trình và mức độ hài lòng của người dân.

Trong phát triển kinh tế - xã hội, thành phố thực hiện quan điểm phát triển kinh tế gắn chặt với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống của Nhân dân; không đánh đổi trật tự, kỷ cương, công bằng xã hội, môi trường và các giá trị văn hóa lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Đồng thời, tập trung thực hiện hiệu quả các chính sách về an sinh xã hội, việc làm, nhà ở xã hội, phát triển đô thị xanh, thông minh, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và bảo vệ môi trường, bảo đảm mọi người dân được thụ hưởng công bằng thành quả phát triển.

Để tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch, UBND thành phố giao các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND thành phố những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.