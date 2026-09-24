Bắc Ninh triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2027

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố; Thiếu tướng Bùi Duy Hưng, Giám đốc Công an thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố và lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và trực tuyến đến 99 điểm cầu các xã, phường trong toàn thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo trung tâm, các ý kiến tham luận của cơ quan, đơn vị, địa phương; tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, ưu điểm, hạn chế, bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện công tác tuyển quân năm 2026. Qua đó, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm thực hiện công tác tuyển quân năm 2027.

Công tác tuyển quân năm 2026 được cấp ủy, chính quyền địa phương, chỉ huy cơ quan, đơn vị các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện đồng bộ, đúng quy định, bảo đảm “Công khai, công bằng, dân chủ và đúng luật”; công tác phối hợp, hiệp đồng giữa địa phương với đơn vị nhận quân có sự thống nhất, chặt chẽ; hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao, bảo đảm an toàn.

Đại tá Văn Khắc Thành chủ trì hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị nêu rõ một số tồn tại trong công tác tuyển quân năm 2026. Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về nghĩa vụ quân sự và các văn bản liên quan ở một số địa phương, đơn vị có thời điểm chưa thường xuyên. Sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong một số khâu chưa thật sự đồng bộ; công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở một số địa phương có lúc chưa sâu sát.

Theo dự báo, năm 2027 thành phố được giao chỉ tiêu tuyển quân 5.400 công dân, trong đó chỉ tiêu tuyển vào quân đội là 4.750 công dân, tăng 150 chỉ tiêu so với năm 2026; chỉ tiêu tuyển vào công an là 650 công dân, tăng 48 chỉ tiêu.

Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ thành phố, Công an thành phố trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể xuất sắc.

Quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ tiếp tục thực hiện theo Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Luật Công an nhân dân năm 2018 và các văn bản, hướng dẫn sửa đổi, bổ sung của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tuyển quân năm 2027, Đại tá Văn Khắc Thành yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết; các văn bản, hướng dẫn và quy định của cấp trên các cấp về công tác tuyển quân. Xác định công tác tuyển quân là nhiệm vụ trọng tâm, là chỉ tiêu pháp lệnh phải hoàn thành; tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, sâu sát, quyết liệt, cụ thể, kịp thời trong thực hiện quy trình các bước tuyển quân.

Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, công tác giáo dục chính trị cho Nhân dân và thanh niên. Tiếp tục đổi mới, tăng cường các hình thức cổ động, giao lưu văn hóa, văn nghệ, tổ chức đêm lửa trại cho công dân sẵn sàng nhập ngũ với nhiều hình thức phong phú, đa dạng tạo khí thế thi đua sôi nổi, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Nhân dân và thanh niên đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các cá nhân xuất sắc.

Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng, đủ quy trình các bước tuyển quân; kiên quyết không để công dân không đủ tiêu chuẩn nhập ngũ vào các đơn vị quân đội và công an.

Phát huy vai trò trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp; thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với công dân nhập ngũ theo quy định và làm tốt công tác hậu phương quân đội.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen cho 21 tập thể và 23 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2026.