Bắc Ninh triển khai mô hình nuôi lươn không bùn trong bể

Mới đây, đồng chí Nguyễn Hồng Quang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường làm Trưởng đoàn đến thăm mô hình nuôi lươn không bùn trong bể của hộ ông Trần Ngọc Phan, thôn Ngoẹn, xã Tiên Lục.

Đoàn công tác Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh thăm mô hình nuôi lươn không bùn trong bể của hộ ông Trần Ngọc Phan, thôn Ngoẹn, xã Tiên Lục.

Cùng đi có lãnh đạo Phòng Quản lý chất lượng, chế biến và phát triển thị trường; Trung tâm Khuyến nông Bắc Ninh và Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Tiên Lục.

Được triển khai trong năm 2026, mô hình nuôi lươn không bùn có quy mô 250m², thả 25.000 con giống. Đến nay, đàn lươn được chăm sóc, phát triển theo quy trình kỹ thuật với mật độ đàn lươn hiện tại khoảng 20 con/m².

Gia đình ông Trần Ngọc Phan duy trì 21 bể nuôi với hơn 120.000 con. Các bể nuôi được xây dựng kiên cố, bố trí tại khu vực thoáng mát, có mái che, bảo đảm nguồn nước sạch và thuận tiện cho việc vệ sinh, chăm sóc.

Nuôi lươn không bùn trong bể là phương thức nuôi sử dụng hệ thống bể có cấp, thoát nước và giá thể trú ẩn, không sử dụng bùn đáy như phương thức nuôi truyền thống. Việc kiểm soát chất lượng nước, quản lý thức ăn, mật độ nuôi và vệ sinh bể được xác định là những yếu tố quan trọng trong quá trình chăm sóc. Phương thức nuôi này tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi sinh trưởng, kiểm soát môi trường và chủ động phòng, chống dịch bệnh.

Đàn lươn của gia đình ông Trần Ngọc Phan, xã Tiên Lục.

Tuy nhiên, người nuôi cần tuân thủ quy trình kỹ thuật, nhất là trong quản lý thức ăn, thay nước và duy trì mật độ phù hợp. Sau khoảng 8 - 10 tháng nuôi, lươn có thể xuất bán, tùy thuộc vào chất lượng con giống, điều kiện chăm sóc và quy trình kỹ thuật.

Cùng với triển khai nuôi lươn không bùn, mô hình tiến hành liên kết chế biến lươn tươi thành phẩm để bảo đảm đầu ra ổn định. Qua việc kiểm tra, tham quan thực tế, đoàn công tác nắm bắt tình hình triển khai các mô hình, trao đổi về quá trình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và hướng dẫn người dân nâng cao hiệu quả sản xuất. Đây là cơ sở để ngành chuyên môn tiếp tục theo dõi, đánh giá và xem xét khả năng nhân rộng những mô hình phù hợp trong thời gian tới.