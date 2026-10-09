Bắc Ninh triển khai kế hoạch xây dựng 'Phường, xã an toàn giao thông'

Theo Kế hoạch, mô hình được triển khai tại 100% xã, phường, tổ dân phố, thôn, xóm, cơ quan, đơn vị, trường học, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, doanh nghiệp và khu dân cư trên địa bàn thành phố, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật và văn hóa giao thông trong Nhân dân.

Trước ngày 15/12/2026, hoàn thành xây dựng 100% tổ dân phố, thôn, xóm an toàn giao thông.

Thành phố tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó chú trọng nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; đẩy mạnh tuyên truyền, đào tạo lại kiến thức pháp luật và kỹ năng tham gia giao thông an toàn; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm; rà soát, khắc phục bất cập về hạ tầng và tổ chức giao thông. Đồng thời, tăng cường quản lý học sinh, thanh thiếu niên, người lao động, hoạt động vận tải và ứng dụng khoa học, công nghệ trong giám sát, xử lý vi phạm.

Kế hoạch đặt mục tiêu giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí: Số vụ, số người chết và số người bị thương; giảm từ 5% trở lên tổng số trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông; bảo đảm 100% tổ dân phố, thôn, xóm, cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp được tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông.

Theo lộ trình, trước ngày 10/10/2026, 100% xã, phường phải ban hành kế hoạch, thành lập Tổ thường trực và đăng ký tiến độ xây dựng các tổ dân phố, thôn, xóm an toàn giao thông. Trước ngày 30/10/2026, hoàn thành việc quán triệt, ký cam kết, rà soát dữ liệu, đối tượng, hạ tầng và kiện toàn lực lượng tuyên truyền. Trước ngày 15/12/2026, hoàn thành xây dựng 100% tổ dân phố, thôn, xóm an toàn giao thông, tổ chức đánh giá giai đoạn đầu, công nhận “Phường, xã an toàn giao thông” và triển khai nhiệm vụ năm 2027.

UBND thành phố giao Công an thành phố chủ trì tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện; UBND các xã, phường và các sở, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả theo quy định. Kết quả thực hiện là tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua đối với địa phương, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu.