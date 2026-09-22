Theo Kế hoạch, Hệ sinh thái tận dụng các FTA trên địa bàn thành phố được triển khai đồng bộ với định hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp hàng hóa, logistics, thương mại điện tử, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Doanh nghiệp là chủ thể quyết định hiệu quả tận dụng FTA; cơ quan nhà nước thực hiện vai trò kiến tạo, điều phối, cung cấp thông tin và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền.

Bắc Ninh triển khai Hệ sinh thái tận dụng các Hiệp định thương mại tự do giai đoạn 2026 - 2030.

Mục tiêu đến năm 2030, Bắc Ninh thành lập và duy trì hoạt động Tổ công tác Hệ sinh thái tận dụng các FTA; xây dựng dữ liệu về doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, hiệp hội và các tổ chức hỗ trợ theo ngành hàng, thị trường, năng lực xuất xứ, tiêu chuẩn và nhu cầu. Đồng thời, hướng dẫn các chủ thể có nhu cầu, tiềm năng hoàn thiện hồ sơ đăng ký tham gia Hệ sinh thái; nâng cao năng lực về cam kết FTA, quy tắc xuất xứ, tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, sở hữu trí tuệ, phòng vệ thương mại, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Đến năm 2035, Bắc Ninh định hướng duy trì Hệ sinh thái hỗ trợ xuất khẩu và hội nhập dựa trên dữ liệu, dịch vụ chuyên nghiệp và liên kết công - tư; nâng cao vị trí của doanh nghiệp trong nước trong chuỗi cung ứng của các tập đoàn, doanh nghiệp FDI; thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu theo hướng công nghệ cao, xanh, số, tuần hoàn và có giá trị gia tăng cao.

Theo đó, Kế hoạch tập trung vào 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp gồm: Hoàn thiện cơ chế tổ chức và điều phối; rà soát, hướng dẫn đăng ký và phát triển thành viên; lựa chọn và tổ chức hỗ trợ thành viên; nâng cao năng lực tận dụng FTA; phát triển chuỗi giá trị và thị trường FTA; xây dựng, cập nhật và chia sẻ dữ liệu; truyền thông, phát triển mạng lưới hỗ trợ và đánh giá kết quả.

Trong đó, Bắc Ninh chú trọng xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành, thiết lập đầu mối tiếp nhận và xử lý khó khăn, vướng mắc; khảo sát, phân loại doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo ngành hàng, thị trường và nhu cầu hỗ trợ. Việc lựa chọn, hỗ trợ thành viên được thực hiện theo quy định, gắn với kết quả đầu ra, khả năng hấp thụ, tác động lan tỏa và khả năng cân đối nguồn lực.

Đổi mới hoạt động đào tạo, tư vấn theo ngành hàng, thị trường và tình huống thực tế; hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, thử nghiệm, chứng nhận; cải tiến năng suất, chất lượng, đổi mới công nghệ, giảm phát thải, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Đối với phát triển chuỗi giá trị, Bắc Ninh tập trung vào các nhóm điện tử, bán dẫn, công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ. Triển khai hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu, mở gian hàng trên Sàn thương mại điện tử Amazon nhằm tiêu thụ hàng hóa có thương hiệu của tỉnh vào thị trường Mỹ và các thị trường bán hàng của Amazon; năm 2026 nghiên cứu hỗ trợ ít nhất 10 doanh nghiệp, giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 50 - 100 doanh nghiệp, lồng ghép với Chương trình Go Global của tỉnh.

Cùng với đó, tỉnh xây dựng, cập nhật, chia sẻ dữ liệu về chủ thể, ngành hàng, thị trường, nhu cầu và kết quả hỗ trợ; ưu tiên sử dụng nền tảng, dữ liệu của Bộ Công Thương và các hệ thống hiện có.