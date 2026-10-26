Bắc Ninh: Triển khai giai đoạn 2 Chiến dịch 500 ngày đêm

Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh Lê Xuân Lợi, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tặng các tập thể có thành tích xuất sắc. (Ảnh: TT)

Dự hội nghị có Thiếu tướng Dương Văn Quang, Phó Chính ủy Quân khu 1, Trưởng Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 1. Đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Bắc Ninh.

Năm 2026 và giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm”, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Bắc Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động lực lượng và tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ tìm kiếm quy tập, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, lấy mẫu sinh phẩm thân nhân, tiếp nhận, xử lý thông tin và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Nhiệm vụ lấy mẫu được triển khai tại 92/99 xã, phường, 215 nghĩa trang với 2.758 phần mộ. Kết quả, Bắc Ninh đã hoàn thành tổ chức lấy mẫu đối với 100% số mộ thuộc kế hoạch, thu được 2.147 mẫu, đạt 77,84%, hoàn thành kế hoạch sớm 6,5 tháng.

Thiếu tướng Dương Văn Quang, Phó Chính ủy Quân khu 1, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 1 phát biểu. (Ảnh: TT)

Công tác lấy mẫu sinh phẩm đối chứng của thân nhân liệt sĩ được triển khai đồng thời với lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, nhằm tạo nguồn mẫu phục vụ đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp giám định ADN. Hiện toàn thành phố có 13.009 thân nhân liệt sĩ đã được đăng ký thu nhận mẫu sinh phẩm ADN trên Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đáng chú ý, trong đợt cao điểm, Bắc Ninh đã tổ chức thu nhận mẫu ADN đối với 11.814 thân nhân, đạt 90.82% so với số lượng đã đăng ký. Với 1.195 thân nhân chưa đến lấy mẫu theo Kế hoạch của Bộ Công an sẽ tổ chức thu mẫu còn lại vào đợt sau.

Trong năm 2026, thành phố đã chủ động rà soát hồ sơ, thông tin thân nhân, mẫu hài cốt liệt sĩ và các căn cứ liên quan để phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đến nay đã thực hiện tiếp nhận và di chuyển 24 hài cốt liệt sĩ từ tỉnh ngoài về địa phương.

17 tập thể, 51 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tặng Bằng khen dịp này. (Ảnh: TT)

Mặc dù đạt nhiều kết quả song công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Bắc Ninh vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục như công tác chuẩn bị tại một số xã, phường có thời điểm chưa thật sự chủ động. Việc chuẩn bị lực lượng khai quật, hoàn mộ, phương tiện, hiện trường và một số điều kiện phục vụ có nơi chưa đáp ứng ngay yêu cầu khi các Tổ lấy mẫu đến địa bàn, phải bổ sung, điều chỉnh trong quá trình thực hiện...

Tại hội nghị, Thiếu tướng Dương Văn Quang, Phó Chính ủy Quân khu 1 ghi nhận kết quả, thành tích của thành phố Bắc Ninh đạt được trong thời gian qua. Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, đồng chí đề nghị thành phố Bắc Ninh tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối trong triển khai, xác định đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu dài, quyết liệt, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ và rõ trách nhiệm có sản phẩm cụ thể.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh Lê Xuân Lợi, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố khẳng định kết quả giai đoạn 1 là cơ sở quan trọng cho các bước tiếp theo. Đồng chí nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2 và năm 2027 là khai thác hiệu quả hồ sơ, nguồn mẫu, kết quả giám định để phục vụ xác định danh tính; đồng thời đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ngoài nghĩa trang.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh Lê Xuân Lợi, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố phát biểu. (Ảnh: TT)

Đồng chí đề nghị các đơn vị cần cụ thể hóa kế hoạch, xác định rõ trách nhiệm thực hiện, tiến độ, kết quả cần đạt. Các ngành, địa phương tập trung rà soát, kiểm chứng nguồn tin, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ngoài nghĩa trang; bổ sung mẫu thân nhân, hoàn thiện hồ sơ phục vụ đối sánh, giám định ADN. Đồng thời, quản lý thống nhất thông tin phần mộ, mã mẫu và dữ liệu số; kịp thời thông tin tới gia đình khi có kết quả xác định danh tính; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân chứng, đồng đội và nhân dân cung cấp thông tin, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ bằng những kết quả cụ thể, thiết thực.

Dịp này, 17 tập thể, 51 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tặng Bằng khen vì có nhiều thành tích trong thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Các cá nhân được trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. (Ảnh: TT)