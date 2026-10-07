Bắc Ninh: Triển khai Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Phương Mai, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bắc Ninh; lãnh đạo một số sở, ngành thành phố và các thành viên Ban Điều hành thực hiện Đề án 2415.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố trình bày nội dung liên quan đến Đề án 2415. Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2415/QĐ-TTg ngày 31/10/2025 và tiếp nối những kết quả đạt được từ Đề án 939. Đề án nhằm nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, khuyến khích phụ nữ tham gia khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Thực hiện Đề án, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 183/KH-UBND, xác định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho từng giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 2026-2030, thành phố phấn đấu 80% hội viên, phụ nữ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát triển kinh tế và khởi nghiệp; 90% cán bộ Hội chuyên trách được nâng cao kiến thức, kỹ năng hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Tư vấn, trợ giúp pháp lý cho 20.000 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ; nâng cao kiến thức, kỹ năng kinh doanh cho 2.000 phụ nữ; hỗ trợ 2.000 cơ sở tiếp cận nguồn tín dụng ưu đãi, quỹ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Giai đoạn 2031-2035, hướng dẫn 800 hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ đăng ký chuyển đổi thành doanh nghiệp; hỗ trợ 300 doanh nghiệp, hợp tác xã khởi nghiệp do phụ nữ làm chủ, quản lý thực hiện tái cấu trúc và nâng cao năng lực của thành viên. Phấn đấu tỷ lệ nữ Giám đốc/Chủ doanh nghiệp, Hợp tác xã đạt 35%. Hỗ trợ, hướng dẫn chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh doanh bền vững cho 1-2 doanh nghiệp, hợp tác xã, cụm dự án sinh kế do phụ nữ làm chủ.

Đồng chí Vũ Thị An, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố trình bày một số nội dung của Đề án 2415.

Về nguồn lực thực hiện, Kế hoạch bố trí bổ sung 100 tỷ đồng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Nguồn vốn được bổ sung theo lộ trình: Năm 2026 là 30 tỷ đồng, năm 2027 là 30 tỷ đồng và năm 2028 là 40 tỷ đồng.

Cùng với đó, UBND thành phố ban hành Quyết định số 1470/QĐ-UBND thành lập Ban Điều hành và Tổ giúp việc Ban Điều hành thực hiện Đề án 2415. Ban Điều hành có nhiệm vụ tham mưu, chỉ đạo, điều phối, huy động và phối hợp các nguồn lực triển khai Đề án; gắn các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp với các chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và các chương trình mục tiêu quốc gia. Tổ giúp việc có trách nhiệm tham mưu xây dựng kế hoạch, văn bản hướng dẫn và theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện.

Tại hội nghị, các đại biểu được triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 tập trung vào công tác tuyên truyền, đào tạo, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, xây dựng mô hình và kiểm tra, giám sát. Trên cơ sở các nhiệm vụ được triển khai, thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tiếp tục chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan triển khai hiệu quả Đề án 2415. Qua đó, đưa Đề án đi vào thực chất, phù hợp với nhu cầu của phụ nữ và điều kiện thực tế từng địa phương.