Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Phương Mai, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố; Đại tá Dương Trung Kiên, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố.

Các đại biểu dự chương trình.

Hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động, Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Bắc Ninh triển khai mô hình “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm”, vận động cán bộ, hội viên chung tay gây quỹ hỗ trợ trẻ em mồ côi. Theo đó, mỗi hội viên đóng góp 20.000 đồng/tháng để tạo nguồn kinh phí duy trì hoạt động đỡ đầu, chăm sóc, nuôi dưỡng các em trong giai đoạn 2026-2031.

Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy quân sự thành phố ký kết chương trình phối hợp với các địa phương có trẻ em hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ.

Qua rà soát, xác minh hoàn cảnh các trường hợp, Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy quân sự thành phố nhận đỡ đầu 10 trẻ mồ côi, trong đó có 6 trẻ là con của cán bộ, nhân viên trong lực lượng vũ trang thành phố và 4 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Mỗi cháu được hỗ trợ 6 triệu đồng/năm, thời gian hỗ trợ trong 5 năm. Tổng kinh phí Bộ Chỉ huy quân sự thành phố và Hội Phụ nữ cơ quan hỗ trợ 10 cháu trong 5 năm là 300 triệu đồng.

Các đồng chí lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố và Bộ Chỉ huy quân sự thành phố trao tiền hỗ trợ cho các cháu là trẻ mồ côi và hoàn cảnh khó khăn.

Không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về vật chất, chương trình còn hướng đến sự đồng hành lâu dài, giúp các em vơi bớt khó khăn, có thêm điều kiện học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện. Những người mẹ đỡ đầu sẽ thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, động viên, nắm bắt tình hình học tập, đời sống của các em, qua đó trở thành điểm tựa tinh thần, tiếp thêm nghị lực để các em vững tin vượt qua nghịch cảnh.

Phát biểu tại đây, Đại tá Dương Trung Kiên biểu dương, đánh giá cao sự chủ động, tâm huyết của Hội Phụ nữ cơ quan trong tham mưu, tổ chức thực hiện chương trình. Đồng thời đề nghị Ban Chấp hành Hội Phụ nữ tiếp tục rà soát, lựa chọn đúng đối tượng; duy trì hoạt động đỡ đầu thường xuyên, thiết thực, bền vững; quan tâm cả đời sống vật chất và tinh thần, đồng hành với các em trong học tập, rèn luyện và trưởng thành.

Các đồng chí lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố và Bộ Chỉ huy quân sự thành phố hưởng ứng mô hình “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm”.

Thông qua chương trình “Mẹ đỡ đầu”, cán bộ, hội viên phụ nữ Bộ Chỉ huy quân sự thành phố tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ quân đội, lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng Nhân dân. Những phần quà và sự sẻ chia hôm nay góp phần giảm bớt gánh nặng cho các gia đình, đồng thời gửi gắm niềm tin, tình yêu thương, giúp trẻ mồ côi có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống, hướng tới tương lai tươi sáng hơn.