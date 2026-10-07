Bắc Ninh: Triển khai các hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10

Trong quý III, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã triển khai toàn diện các nhiệm vụ công tác Hội, gắn với các phong trào thi đua, hoạt động an sinh xã hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Nguyễn Phương Mai phát biểu tại hội nghị.

Các cấp Hội tổ chức hơn 1.800 hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; trao hàng nghìn suất quà, đồ dùng học tập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp năm học mới; thực hiện trao 360 triệu đồng trong chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; xây dựng, ra mắt 2 mô hình điểm “Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em”.

Công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tiếp tục được đẩy mạnh. Các cấp Hội đã phối hợp đào tạo nghề cho gần 6.900 hội viên, phụ nữ và hỗ trợ, kết nối tạo việc làm cho hơn 7.800 lao động nữ; đồng thời quản lý hiệu quả các nguồn vốn tín dụng, giúp nhiều phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế.

Công tác chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức các lớp tập huấn “Bình dân học vụ số”, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo cho cán bộ Hội; các cơ sở tổ chức 292 lớp tập huấn kỹ năng số cho hơn 24 nghìn lượt hội viên, phụ nữ.

Nổi bật là tổ chức Hội thi tuyên truyền viên giỏi ứng dụng chuyển đổi số trong tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV tại 5 cụm, thu hút 96 Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, phường và gần 2.000 nam, nữ diễn viên tham gia.

Các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tích cực triển khai nhiều hoạt động chào mừng ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Quý IV, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tăng cường tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của Hội; tổ chức các hoạt động chào mừng, kỷ niệm các ngày lễ lớn, trọng tâm là 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước. Đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện Kế hoạch 80 ngày xử lý các điểm nghẽn, nâng cao chất lượng phong trào “Bình dân học vụ số”, chuyển từ tuyên truyền, hướng dẫn sang thực hành, hình thành kỹ năng số thực chất cho hội viên.

Tiếp tục triển khai các phong trào, cuộc vận động và đề án của Hội, nhất là “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch, 3 an”, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án 938, 2415, 01, Chương trình “Mẹ đỡ đầu” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.