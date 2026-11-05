Bắc Ninh: Tri ân, tưởng nhớ nhà văn Nguyên Hồng

Ngày 5/11, Trường Trung học cơ sở Nguyên Hồng tổ chức kỷ niệm 108 năm Ngày sinh nhà văn Nguyên Hồng (5/11/1918 – 5/11/2026) với chủ đề “Tự hào mang tên Nhà văn – Tiếp nối những trang đời nhân ái”.

Lãnh đạo Trường Trung học cơ sở Nguyên Hồng tặng hoa gia đình nhà văn Nguyên Hồng.

Tới dự có đại diện lãnh đạo địa phương, gia đình nhà văn Nguyên Hồng, Ban Giám hiệu các trường học trên địa bàn cùng cán bộ, giáo viên và học sinh. Đây không chỉ là dịp ôn lại cuộc đời, sự nghiệp của một cây bút tiêu biểu trong nền văn học nước nhà mà còn là hoạt động giáo dục ý nghĩa đối với thầy và trò ngôi trường mang tên ông.

Nhà văn Nguyên Hồng ham đọc sách từ nhỏ. Năm 16 tuổi, mới học hết bậc trung học, Nguyên Hồng đã phải thôi học, cùng mẹ ra Hải Phòng kiếm sống. Tại đây, ông làm nghề dạy học tư cho con em của những người lao động nghèo.

Ông Nguyễn Đắc Nông, nguyên Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Bắc Ninh, là người thân cận với gia đình nhà văn Nguyên Hồng chia sẻ những câu chuyện về nhà văn.

Ông bắt đầu viết văn từ năm 1936 với truyện ngắn "Linh hồn" đăng trên Tiểu thuyết thứ 7. Trong hành trình sáng tác, ông luôn dành sự quan tâm, đồng cảm sâu sắc với những phận đời nghèo khó, những con người nhỏ bé trong xã hội, đặc biệt là những người phụ nữ và trẻ em chịu nhiều bất hạnh. Những trang viết chân thực, giàu cảm xúc và thấm đẫm tinh thần nhân đạo đã tạo nên dấu ấn riêng trong sự nghiệp văn chương của ông. Trong đó, tiểu thuyết “Bỉ vỏ” là một trong những tác phẩm tiêu biểu, góp phần khẳng định tài năng và vị trí của nhà văn trong nền văn học hiện đại Việt Nam.

Ông là hội viên sáng lập Hội Nhà văn Việt Nam năm 1957. Cuốn tiểu thuyết cuối cùng của ông là "Núi rừng Yên Thế" còn dang dở do ông đột ngột qua đời vào ngày 2/5/1982 tại thôn Cầu Đen, xã Quang Tiến, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang (nay là thôn Quang Tiến, xã Quang Trung, thành phố Bắc Ninh). Với những đóng góp lớn lao, ông được Nhà nước truy tặng Huân chương Độc lập hạng Ba và Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật.

Ban Giám hiệu Trường Trung học cơ sở Nguyên Hồng khen thưởng các em học sinh đạt kết quả học tập tốt.

Tại chương trình kỷ niệm, các đại biểu, thầy cô giáo và các em học sinh cùng theo dõi video giới thiệu về thân thế, sự nghiệp và những đóng góp của nhà văn Nguyên Hồng đối với Văn học Việt Nam.

Nội dung trong video để lại nhiều cảm xúc nhất đối với người xem đó là những câu chuyện đời thường của nhà văn được 4 người con gái và người thân chia sẻ. Qua đó hình ảnh nhà văn Nguyên Hồng hiện lên gần gũi, chân thực giúp các em học sinh cảm nhận rõ hơn tấm lòng nhân ái của ông, phía sau những tác phẩm giàu giá trị nhân văn.

Tại lễ kỷ niệm, các em học sinh hào hứng tham gia giao lưu, tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp nhà văn Nguyên Hồng và truyền thống nhà trường.

Tiết mục văn nghệ của các em học sinh tại chương trình kỷ niệm ngày sinh nhà văn Nguyên Hồng.

Thông qua hệ thống câu hỏi về các tác phẩm, dấu mốc trong cuộc đời sáng tác của nhà văn cũng như lịch sử hình thành, phát triển của trường, các em củng cố kiến thức, chủ động tìm hiểu và thể hiện sự hiểu biết của mình. Hoạt động góp phần đưa văn học đến gần hơn với đời sống học đường, khơi dậy niềm yêu thích đọc sách và ý thức trân trọng những giá trị văn hóa của quê hương.

Nhân dịp này, gia đình nhà văn Nguyên Hồng trao tặng quà cho quỹ khuyến học của nhà trường; các em học sinh đạt kết quả cao trong học tập cũng được trường khen thưởng.