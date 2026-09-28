Bắc Ninh: Trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Thiếu úy Trần Văn Năm

Dự và chủ trì buổi lễ có Đại tá Nguyễn Như Khoát, Chính ủy Sư đoàn 371. Cùng dự có đại biểu chính quyền, các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn đóng quân; đại diện chỉ huy các cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 927 cùng gia đình đồng chí Trần Văn Năm.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, trong không khí trang trọng, các đại biểu đã ôn lại quá trình chiến đấu, công tác và những thành tích tiêu biểu của Thiếu úy Trần Văn Năm trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Trần Văn Năm sinh ngày 6/9/1947 tại xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa (nay là xã Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Giữa những năm tháng ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đồng chí đã xung phong nhập ngũ ngày 6/12/1965. Từ năm 1965 - 1970, đồng chí là học viên dự khóa bay và học viên bay tại Trường Không quân Krasnodar (Liên Xô cũ).

Sau khi tốt nghiệp về nước, từ năm 1970 - 1976, đồng chí là phi công tiêm kích MiG-21 thuộc Trung đoàn Không quân 921 và 927. Năm 1972, đồng chí được biên chế tại Phi đội 2, Trung đoàn Không quân 927, được phong quân hàm Thiếu úy ngày 25/3/1972. Trong suốt quá trình công tác, đồng chí không ngừng rèn luyện, học hỏi và tham gia chiến đấu, lập nhiều thành tích.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tá Nguyễn Như Khoát trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho đồng chí Trần Văn Năm.

Ngày 11/9/1972, trước cuộc tập kích quy mô lớn của không quân và hải quân Mỹ vào Hà Nội - Hải Phòng, biên đội Lê Thanh Đạo và Trần Văn Năm nhận lệnh cất cánh từ sân bay Đa Phúc, đánh địch thả nhiễu ở phía Đông Bắc Kép. Khi phát hiện hai tốp gồm 8 máy bay F-4 của địch ở cự ly gần, đồng chí Năm đã tăng lực, bám sát đội hình, giữ vững vị trí chiến đấu thuận lợi. Bằng sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, biên đội đã tiêu diệt 2 máy bay F-4, trong đó đồng chí Năm trực tiếp bắn rơi 1 chiếc, sau đó cơ động thoát ly, hạ cánh an toàn tại sân bay Đa Phúc.

Ngày 6/10/1972, trong trận không chiến bảo vệ bầu trời miền Bắc, biên đội Nguyễn Văn Nghĩa và Trần Văn Năm tiếp tục xuất kích chiến đấu. Trước tình huống quần đuổi quyết liệt với máy bay địch có ưu thế về tốc độ và trang bị, đồng chí Năm bình tĩnh xử trí, cơ động linh hoạt, lựa chọn thời cơ thích hợp, cùng biên đội bắn rơi 2 máy bay địch tại khu vực vùng trời Tuyên Quang, trong đó đồng chí Năm trực tiếp bắn rơi 1 chiếc máy bay F-4.

Trong tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và làm tròn nghĩa vụ quốc tế giúp Nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng của tập đoàn phản động Pôn Pốt, đồng chí Trần Văn Năm được giao nhiệm vụ tham gia chiến đấu yểm hộ cho Trung đoàn 935, Sư đoàn 370 đánh Sờ - tung - treng Campuchia ngày 25/12/1978; đánh Nậm Pha, Ních Lương ngày 6/1/1979; đánh sân bay Kampong Chhnangngày 10/1/1979.

Trong điều kiện chiến trường ác liệt, địa hình, thời tiết phức tạp không quen thuộc, đồng chí Trần Văn Năm luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần dũng cảm, mưu trí; chấp hành nghiêm mệnh lệnh của người chỉ huy, giữ vững hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng của ta, thực hiện tốt nhiệm vụ yểm hộ cho Trung đoàn 935, Sư đoàn 370 thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc đập tan các hoạt động vũ trang của địch, được cấp trên và đồng đội ghi nhận, đánh giá cao.

Đại tá Nguyễn Như Khoát phát biểu tại buổi lễ.

Tháng 3/2006, đồng chí Trần Văn Năm được Đảng, Nhà nước, Quân đội trao quyết định nghỉ hưu theo chế độ với quân hàm Đại tá.

Với những đóng góp to lớn, đồng chí Trần Văn Năm vinh dự được Đảng, Nhà nước, Quân đội trao tặng: 2 Huân chương Chiến công hạng Nhất (1995, 2001); Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì (2018); Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba; Huy chương Kháng chiến hạng Nhất (1995); Huy chương Quân kỳ Quyết thắng; Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục (2006); 2 Huy hiệu Bác Hồ (1972, 1973) và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Ghi nhận những chiến công và thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu của đồng chí Trần Văn Năm, ngày 28/8/2026, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định số 1443/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho Thiếu úy Trần Văn Năm, nguyên Phi công Phi đội 2, Trung đoàn 927, Sư đoàn 371.

Việc trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Thiếu úy Trần Văn Năm là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những cống hiến, thành tích đặc biệt xuất sắc của đồng chí trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Trung đoàn 927 tặng hoa chúc mừng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Năm.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Như Khoát khẳng định, đây là phần thưởng cao quý Đảng, Nhà nước trao tặng cho đồng chí Trần Văn Năm, là sự tri ân sâu sắc đối với những thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đồng chí yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 927 tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, làm chủ vũ khí, trang bị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trao tặng cho Thiếu úy Trần Văn Năm là sự tiếp nối và tỏa sáng truyền thống Anh hùng của Trung đoàn 927. Đây là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để cán bộ, chiến sĩ hôm nay tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống, ra sức thi đua, quyết tâm xây dựng Trung đoàn ngày càng vững mạnh.