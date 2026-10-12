Bắc Ninh trao kinh phí hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết tại xã Trường Sơn

Sáng 12/10, Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Ninh tổ chức bàn giao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết năm 2026 cho gia đình bà Nguyễn Thị Tiến (sinh năm 1966), hộ nghèo, ở thôn Mới, xã Trường Sơn.

Đồng chí Trần Thị Hằng cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ thành phố trao hỗ trợ kinh phí xây nhà Đại đoàn kết và tặng quà cho gia đình bà Nguyễn Thị Tiến.

Dự chương trình có các đồng chí: Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, lãnh đạo Ủy ban MTTQ thành phố, xã Trường Sơn.

Gia đình bà Nguyễn Thị Tiến có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm sống trong ngôi nhà chật hẹp, dột nát dưới chân núi nhưng không có điều kiện xây mới.

Chia sẻ khó khăn với gia đình bà Tiến, Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Ninh hỗ trợ gia đình 100 triệu đồng xây dựng nhà đại đoàn kết từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026. Cùng đó, xã Trường Sơn, dòng họ, người thân, hàng xóm hỗ trợ gia đình ngày công, nguyên vật liệu. Sau 3 tháng thi công, ngôi nhà mới khang trang được xây dựng với diện tích hơn 100m2, tổng kinh phí 480 triệu đồng đã hoàn thành.

Xã Trường Sơn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (khu vực III - xã đặc biệt khó khăn) của thành phố Bắc Ninh, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,7%. Năm 2026, toàn xã có 13 hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở.

Đồng chí Trần Thị Hằng cùng các đại biểu thăm nhà Đại đoàn kết vừa khánh thành của gia đình bà Nguyễn Thị Tiến.

Tại chương trình trao nhà, đồng chí Trần Thị Hằng động viên gia đình bà Nguyễn Thị Tiến cố gắng nỗ lực vượt qua hoàn cảnh, tích cực lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Đồng chí ghi nhận và biểu dương tinh thần, trách nhiệm cũng như cách làm chủ động, sáng tạo, hiệu quả của Ủy ban MTTQ xã Trường Sơn trong công tác hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết năm 2026. Đồng thời đánh giá cao sự đoàn kết, chung tay của cấp ủy, chính quyền, Ban công tác Mặt trận khu dân cư cùng gia đình, dòng họ và người thân trong việc hỗ trợ gia đình bà Tiến hoàn thiện ngôi nhà đưa vào sử dụng.

Đồng chí đề nghị, thời gian tới, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên đối với các hoạt động an sinh xã hội và công tác giảm nghèo bền vững; quan tâm, sâu sát, tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ các hộ nghèo về giống, vốn, kỹ thuật sản xuất, giới thiệu việc làm; đồng thời động viên, hướng dẫn hộ nghèo tập trung lao động, sản xuất, vươn lên thoát nghèo; chủ động, sáng tạo trong triển khai vận động kinh phí hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn để “không ai bị bỏ lại phía sau”.