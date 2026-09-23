Bắc Ninh: Trao hơn 160 triệu đồng quà và học bổng cho trẻ khiếm thị

Chiều 23/9, Hội Người mù thành phố Bắc Ninh tổ chức chương trình “Vui Tết Trung thu - Cùng em đến trường”. Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Nhân Chinh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố; lãnh đạo Hội Người mù thành phố và các nhà hảo tâm.

Đồng chí Nguyễn Nhân Chinh trao học bổng cho các em học sinh.

Tại chương trình, Ban tổ chức trao 124 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng); trao 126 suất quà Trung thu trị giá hơn 38 triệu đồng cho học sinh, sinh viên, các em nhỏ là con người mù có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp năm học mới và chuẩn bị đón Tết Trung thu. Nguồn kinh phí hỗ trợ từ MTTQ thành phố, Sở Y tế và nhà hảo tâm. Những phần quà, suất học bổng không chỉ có ý nghĩa về vật chất mà còn là nguồn động viên thiết thực, tiếp thêm động lực để các em nỗ lực học tập, vươn lên trong cuộc sống.

Chương trình “Vui Tết Trung thu - Cùng em đến trường” thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp, ngành, cá nhân, nhà hảo tâm đối với trẻ em khiếm thị; đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm của cộng đồng trong việc đồng hành, tạo điều kiện để các em được học tập, vui chơi và phát triển.

Các đại biểu trao quà cho học sinh và thiếu nhi khiếm thị, con của người khiếm thị nhân dịp Tết Trung thu.

Thời gian tới, Hội Người mù thành phố Bắc Ninh tiếp tục kết nối các nguồn lực xã hội, huy động sự chung tay của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm; góp phần chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên và con em hội viên người mù, nhất là trong những dịp lễ, Tết và đầu năm học mới.