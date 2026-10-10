Bắc Ninh: Trao học bổng cho 160 học sinh tại chương trình 'Chắp cánh ước mơ' năm 2026

Sáng 10/10, tại Trung tâm hội nghị thành phố (phường Bắc Giang), Hội Bảo vệ Quyền trẻ em thành phố, Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh phối hợp tổ chức chương trình “Chắp cánh ước mơ” năm 2026.

Các đại biểu trao ghi nhận Tấm lòng Vàng của các đơn vị, cá nhân đã ủng hộ chương trình.

Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Hòa, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam; Phan Thế Tuấn, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Ngụy Thị Tuyến, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố; lãnh đạo một số các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố; đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm đồng hành cùng các bậc phụ huynh và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa trao quà cho học sinh khó khăn.

Với khẩu hiệu “Hãy dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em”, những năm qua Đảng, Nhà nước có nhiều chủ trương, chính sách quan tâm, chăm lo đến công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em, tạo mọi điều kiện để trẻ em thực hiện các quyền cơ bản của mình. Mong muốn là nhịp cầu kết nối những tấm lòng nhân ái, giúp đỡ, sẻ chia, hỗ trợ kịp thời, tiếp thêm động lực cho trẻ em khó khăn cắp sách đến trường, Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Bắc Ninh, Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh phối hợp tổ chức chương trình “Chắp cánh ước mơ”.

Chương trình kịp thời tiếp sức, động viên, khích lệ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực, vượt khó vươn lên trong cuộc sống, học tập, được cắp sách tới trường, thực hiện ước mơ của mình. Năm 2025, chương trình nhận được sự hưởng ứng, ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm với số tiền và vật chất trị giá hơn 400 triệu đồng. Từ đó, trao quà, học bổng cho 134 em với các suất học bổng bằng tiền từ 2,5-12 triệu đồng/học sinh/năm.

Đồng chí Phan Thế Tuấn trao học bổng cho các em tham gia chương trình.

Tiếp nối tinh thần nhân văn, lan tỏa tấm lòng nhân ái, chung tay vì trẻ em khó khăn, năm 2026, chương trình nhận được sự quan tâm, hưởng ứng, ủng hộ của 27 cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm với số tiền và vật chất trị giá gần 500 triệu đồng.

Chương trình nhận được sự đồng hành của nhiều cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Tiêu biểu, ông Hoàng Danh Thọ, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Đại Mỗ (Coma 6), ủng hộ 100 triệu đồng; Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh ủng hộ 75 triệu đồng; bà Nguyễn Thị Phú, Ủy viên Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Bắc Ninh ủng hộ 30 triệu đồng… Ngoài ra, một số tổ chức, cá nhân lựa chọn đồng hành lâu dài, góp phần tạo thêm điểm tựa để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn yên tâm học tập, vươn lên trong cuộc sống.

Từ kết quả vận động trên, Ban tổ chức trao học bổng, quà cho 160 em; mỗi suất học bổng trị giá từ 2,5 triệu đồng-18 triệu đồng/học sinh/năm.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa cho biết Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, ban hành nhiều chủ trương, chính sách chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em song vẫn còn một bộ phận trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, cần sự chung tay của cộng đồng để có điều kiện học tập, phát triển. Trẻ em là nhóm yếu thế đặc biệt, đồng thời là nguồn nhân lực tương lai của đất nước. Vì vậy, cần tiếp tục có những chính sách, hoạt động thiết thực, tạo thêm điểm tựa để các em vượt qua khó khăn, yên tâm học tập.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa đánh giá cao sự tâm huyết, trách nhiệm của Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Bắc Ninh trong chăm sóc, bảo vệ trẻ em, nhất là việc duy trì chương trình “Chắp cánh ước mơ” qua nhiều năm. Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam mong muốn cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành thành phố Bắc Ninh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Hội triển khai hiệu quả các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích của trẻ em.

Các đại biểu trao quà và học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Mỗi phần quà được trao đi là thêm một cơ hội để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường. Không chỉ hỗ trợ về vật chất, sự đồng hành của cộng đồng còn tiếp thêm niềm tin, động lực để các em vươn lên trong học tập và cuộc sống. Tại chương trình, nhiều cá nhân, đơn vị tiếp tục đăng ký ủng hộ, góp thêm nguồn lực chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.