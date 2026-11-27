UBND thành phố Bắc Ninh vừa công nhận 10 vườn cây ăn quả tại 7 xã, phường đạt giải năm 2026, bao gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích. Đây là những mô hình tiêu biểu nhất được tuyển chọn từ 65 vườn cây ăn quả đẹp tại 21 xã, phường trên địa bàn (với tổng diện tích 216,06 ha, sản lượng ước đạt 6.358 tấn).

Đạt số điểm cao nhất cuộc thi (95 điểm) là vườn bưởi rộng 8 ha, sản lượng ước đạt 350 tấn của Hợp tác xã Sản xuất nông nghiệp và Thương mại du lịch Thanh Hải Lục Ngạn (tổ dân phố Bồng Xẻ, phường Chũ) đã xuất sắc giành giải Nhất.

Vườn cây ăn quả của Hợp tác xã Sản xuất nông nghiệp và Thương mại du lịch Thanh Hải Lục Ngạn, Tổ dân phố Bồng Xẻ, phường Chũ, đạt giải Nhất.

Hai giải Nhì được trao cho vườn bưởi rộng 1,8 ha của ông Trần Đình Én (phường Chũ) và vườn cam rộng 2 ha của ông Nguyễn Văn Mậu (xã Nam Dương). Ba giải Ba thuộc về các vườn cam của bà Hoàng Kim Dung (xã Đông Phú), ông Lưu Văn Sáng (phường Phượng Sơn) và ông Vi Văn Khường (xã Lục Ngạn).

Bốn giải Khuyến khích gọi tên các nhà vườn: vườn cam của ông Nguyễn Trọng Vinh (xã Nam Dương), vườn táo của ông Vũ Văn Nguyên (xã Lục Ngạn), vườn ổi của ông Trần Đình Long (xã Phúc Hòa) và vườn quýt của ông Nguyễn Văn Quảng (xã Kiên Lao).

Không chỉ xét trên tiêu chí năng suất, chất lượng trái cây hay hiệu quả kinh tế, cuộc thi năm nay còn đánh giá khắt khe về cảnh quan sinh thái, quy trình kỹ thuật canh tác, bảo vệ môi trường, khả năng liên kết tiêu thụ cũng như tiềm năng tổ chức du lịch trải nghiệm tại vườn.

Theo kế hoạch, các chủ vườn đạt giải sẽ được trao Giấy chứng nhận ngay tại lễ khai mạc Lễ hội trái cây Bắc Ninh năm 2026 diễn ra vào ngày 4/12 tới tại phường Chũ.

Vườn bưởi ngọt rộng 1,8 ha của gia đình ông Trần Đình Én, tổ dân phố Tân Đức, phường Chũ, đạt giải Nhì.

Để nhân rộng sức hút của các mô hình sau cuộc thi, Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lễ vinh danh. Đồng thời, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với các địa phương thiết kế các tour, tuyến kết nối, đưa du khách đến tham quan, trải nghiệm thực tế tại nhà vườn, qua đó quảng bá thương hiệu và nâng tầm giá trị trái cây Bắc Ninh ở cả thị trường trong nước lẫn xuất khẩu.

Chính quyền các xã, phường có vườn đạt giải cũng được giao nhiệm vụ hỗ trợ kinh phí khen thưởng, lắp đặt biển nhận diện; hướng dẫn nhà vườn duy trì quy trình sản xuất an toàn và tạo điều kiện đón khách du lịch. Từ năm 2027, các địa phương sẽ tổ chức cho nông dân tham quan, học tập kinh nghiệm để nhân rộng mô hình này.

Việc tôn vinh các nhà vườn tiêu biểu ngay trước thềm Lễ hội trái cây Bắc Ninh 2026 được kỳ vọng sẽ tạo cú hích để người dân đầu tư nâng cao chất lượng nông sản, biến các vùng chuyên canh thành điểm đến du lịch hấp dẫn và gia tăng thu nhập bền vững.