Bắc Ninh trao đổi kinh nghiệm, tháo gỡ vướng mắc về khoa học công nghệ và chuyển đổi số

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Thanh Trường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thời gian qua, Bắc Ninh đạt được nhiều kết quả tích cực về phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Tuy nhiên, quá trình triển khai các nhiệm vụ trong lĩnh vực này vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc. Đối với các bài toán lớn về khoa học, công nghệ còn khó khăn trong xác định tiêu chí, kết nối nhu cầu doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp FDI và bảo đảm khả năng ứng dụng kết quả sau nghiệm thu. Công tác tuyển chọn Tổng công trình sư, chuyên gia đầu ngành còn thiếu hướng dẫn cụ thể; định mức chi chưa đủ sức thu hút nhân lực chất lượng cao.

Bên cạnh đó, cơ chế lập dự toán, hỗ trợ và thanh quyết toán kinh phí chưa phù hợp với đặc thù nhiệm vụ quy mô lớn. Việc tìm kiếm hồ sơ đáp ứng chỉ tiêu hỗ trợ các dự án đổi mới sáng tạo và thành lập Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cũng cần thêm hướng dẫn từ Trung ương. Các nền tảng như IOC, iBacninh, Trợ lý Nhân dân cần sớm được hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu thực tiễn về quản lý, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Sau khi nghe ý kiến của các sở, ngành tại Bắc Ninh, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai các dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ trên địa bàn thành phố; xây dựng, vận hành và lan tỏa nền tảng iHanoi, cơ chế pháp lý, cấu hình và tích hợp, nâng cấp các mini app trong mô hình siêu ứng dụng này, huy động nguồn lực xã hội hóa để duy trì hoạt động. Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội khẳng định sẵn sàng chuyển giao tài liệu kiến trúc kỹ thuật, cách thức làm giàu dữ liệu của các nền tảng nổi bật như iHanoi, HanoiWork, Data Lakehouse cho Bắc Ninh.

Đại diện Trung tâm Quản trị số (Đại học Quốc gia Hà Nội) đề xuất một số giải pháp về tổ chức, vận hành và duy trì các quỹ đổi mới sáng tạo, quỹ đầu tư mạo hiểm, huy động nguồn lực cho phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh nêu một số khó khăn, vướng mắc thực tế về khoa học và công nghệ, chuyển đổi số.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Thanh Trường đánh giá cao các ý kiến trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Trung tâm Quản trị số (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Công ty cổ phần Đầu tư Kỷ nguyên mới Việt Nam. Đồng chí nhấn mạnh, đây là những thông tin thiết thực, giúp Bắc Ninh có thêm cơ sở nghiên cứu, điều chỉnh phương pháp triển khai các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cho rằng, việc xác định các bài toán lớn về khoa học, công nghệ có ý nghĩa rất quan trọng. Các bài toán này phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, từ những điểm nghẽn trong phát triển, cần có sự tham gia của cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và các sở, ngành liên quan. Trên cơ sở đó, thành phố mới có thể đặt hàng các nhiệm vụ khoa học, công nghệ theo hướng lấy kết quả, sản phẩm đầu ra làm mục tiêu.

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội chia sẻ một số kinh nghiệm, giải pháp phát triển các nền tảng số giao tiếp giữa chính quyền và người dân.

Vì vậy, Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, đổi mới phương pháp triển khai nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; chủ động kết nối với các trường đại học, viện nghiên cứu, chuyên gia, nhà khoa học để huy động nguồn lực bên ngoài tham gia giải quyết các bài toán của thành phố. Trong đó, cần quan tâm các lĩnh vực công nghệ, chuyển đổi số, đô thị thông minh, văn hóa, xã hội, kinh tế và các vấn đề phát sinh từ thực tiễn quản lý, điều hành.

Đối với các nền tảng số như iBacninh, IOC và Trợ lý Nhân dân, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất giải pháp hoàn thiện, nâng cấp, cải tiến; xây dựng lộ trình, tiến độ cụ thể để triển khai hiệu quả; hướng tới việc iBacninh phải thực sự trở thành kênh giao tiếp thân thiện, thuận tiện giữa chính quyền thành phố với người dân và doanh nghiệp.

Sau buổi làm việc này, Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh duy trì kết nối, trao đổi với Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội và các đơn vị liên quan; tiếp tục học hỏi kinh nghiệm từ các địa phương, chuyên gia để tham mưu cho thành phố những giải pháp đột phá, phù hợp thực tiễn, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ của Nghị quyết 57 tại Bắc Ninh.