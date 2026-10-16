Bắc Ninh: Trao 490 suất học bổng, xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Đơn vị tài trợ trao biểu trưng tổng giá trị học bổng, xe đạp cho lãnh đạo các địa phương.

Chiều 16/10, tại trụ sở Đảng ủy xã Lâm Thao, Sở Y tế Bắc Ninh phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và đơn vị tài trợ - Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) cùng chính quyền các địa phương tổ chức chương trình trao tặng học bổng, xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Lương Tài và các xã Lâm Thao, Trung Kênh.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Văn Định, Phó Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh nhấn mạnh, thời gian qua, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em luôn nhận được sự quan tâm của các cấp, ngành, địa phương và sự chung tay của cộng đồng. Hằng năm, hàng nghìn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ học bổng, tặng quà nhân dịp lễ, Tết, hỗ trợ thiết bị học tập, đồ dùng sinh hoạt và các nhu cầu thiết yếu khác.

Các đại biểu trao tặng xe đạp cho học sinh vươn lên trong học tập.

Tuy nhiên, công tác trẻ em vẫn còn nhiều khó khăn. Trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, hiện còn gần 2,9 nghìn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và hơn 7,6 nghìn trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt cần được quan tâm, hỗ trợ.

Thay mặt lãnh đạo Sở Y tế Bắc Ninh, ông Nguyễn Văn Định trân trọng ghi nhận, cảm ơn Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Tổng Công ty Khí Việt Nam cùng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân đã quan tâm, đồng hành, dành nguồn lực thiết thực hỗ trợ trẻ em.

Tại chương trình, 100 học sinh đại diện cho 490 học sinh có tinh thần vượt khó, vươn lên trong học tập thuộc phường Lương Tài và các xã Lâm Thao, Trung Kênh được trao quà trực tiếp tại hội trường. Trong đó, 50 em được nhận học bổng trị giá 1 triệu đồng/suất và 50 em được tặng xe đạp trị giá 1,75 triệu đồng/chiếc.

Các đại biểu trao tặng học bổng cho các cháu học sinh.

Theo kế hoạch, trong đợt này, tổng cộng 200 suất học bổng và 290 xe đạp được trao tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 3 địa phương với tổng trị giá 707,5 triệu đồng. Những phần quà ý nghĩa góp phần tiếp sức cho học sinh vượt khó, đồng thời lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm của cộng đồng trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Chương trình là hoạt động thiết thực nhằm huy động sự chung tay của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và toàn xã hội trong hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, góp phần tạo điều kiện để các em tiếp tục đến trường, phát huy năng lực, nuôi dưỡng khát vọng và từng bước xây dựng tương lai tốt đẹp hơn.