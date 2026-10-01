Bắc Ninh trao 300 suất học bổng SEV - Ươm mầm tài năng Việt

Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bắc Ninh; lãnh đạo Hội Khuyến học thành phố Bắc Ninh; Ban lãnh đạo Công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Thị Hà cùng lãnh đạo Hội Khuyến học thành phố và Công ty Samsung Electronics Việt Nam trao quà cho học sinh.

Tại chương trình, Công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam trao 300 suất học bổng, mỗi suất gồm 2 triệu đồng tiền mặt và phần quà trị giá 500 nghìn đồng. Tổng giá trị học bổng và quà tặng gần 750 triệu đồng. Đối tượng nhận học bổng là học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có ý thức vươn lên, đạt kết quả tốt trong học tập, đang theo học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn.

Những năm qua, Hội Khuyến học các cấp thành phố Bắc Ninh tích cực phối hợp với các ban, ngành, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Cùng với đó, Hội tăng cường kết nối, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ giáo dục; xây dựng và phát triển quỹ khuyến học, trao học bổng, động viên học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Đồng chí Nguyễn Thị Hà và lãnh đạo Hội Khuyến học thành phố Bắc Ninh trao chứng nhận Tấm lòng vàng ghi nhận đóng góp của Công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam với hoạt động khuyến học, khuyến tài của Bắc Ninh.

Sau 17 năm đồng hành với công tác khuyến học, khuyến tài của thành phố Bắc Ninh, đến nay, Công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam phối hợp với Hội Khuyến học Bắc Ninh trao học bổng cho khoảng 3.000 lượt học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng, cùng nhiều hiện vật, đồ dùng học tập.

Mỗi suất học bổng không chỉ góp phần chia sẻ khó khăn, hỗ trợ các em có thêm điều kiện học tập mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin để học sinh nỗ lực vươn lên, nuôi dưỡng ước mơ và từng bước hiện thực hóa những mục tiêu trong tương lai.

Đón nhận học bổng và những phần quà ý nghĩa, các em học sinh bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm, đồng hành của Hội Khuyến học, Công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam, các nhà hảo tâm và thầy cô giáo; đồng thời hứa tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, phát huy tinh thần vượt khó, trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội.

Ghi nhận những đóng góp của doanh nghiệp đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, tại chương trình, Hội Khuyến học thành phố Bắc Ninh trao Chứng nhận “Tấm lòng vàng” năm 2026 cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam.

Các em học sinh trải nghiệm sản phẩm công nghệ của Công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam.

Trong khuôn khổ chương trình, các em học sinh còn được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm thiết thực như: Tìm hiểu lịch sử hình thành và phát triển của Samsung Electronics Việt Nam; trải nghiệm các thiết bị công nghệ, sản phẩm hiện đại do Samsung sản xuất; tham gia các trò chơi theo chủ đề, hoạt động giao lưu theo nhóm.

Chương trình là hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày Khuyến học Việt Nam (2/10), hưởng ứng Tháng Khuyến học và Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời. Qua đó góp phần lan tỏa tinh thần hiếu học, khuyến học, khuyến tài trong cộng đồng, huy động thêm nguồn lực xã hội chăm lo cho sự nghiệp giáo dục và tạo điều kiện để học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục vươn lên trong học tập.