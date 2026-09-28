Bắc Ninh: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng đạt hơn 150.771 tỷ đồng

Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa chiếm phần lớn với 88.816,4 tỷ đồng; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành đạt 18.655,1 tỷ đồng; và doanh thu dịch vụ khác đạt 43.299,9 tỷ đồng.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng đạt hơn 150.771 tỷ đồng.

Riêng trong tháng 9/2026, các chỉ tiêu kinh tế tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng tích cực. Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ ước đạt 17.362,8 tỷ đồng, tăng 1,3% so với tháng trước. Cụ thể, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 10.174,9 tỷ đồng, tăng 1,25% so với tháng trước và tăng 28% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành đạt 2.204,4 tỷ đồng, lần lượt tăng 1,6% và 53,7%; doanh thu dịch vụ khác đạt 4.983,5 tỷ đồng, tăng 1,3% và 49,8%.

Kết quả trên có được là nhờ hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục duy trì sự ổn định, đặc biệt là các ngành điện tử, chế biến, chế tạo cùng khu vực doanh nghiệp FDI. Thêm vào đó, nguồn cung hàng hóa dồi dào, giá cả cơ bản ổn định kết hợp với nhu cầu tiêu dùng tăng theo mùa vụ, nhất là mặt hàng lương thực, thực phẩm trong dịp Tết Trung thu đã tạo lực đẩy quan trọng cho thị trường nội địa.

Trong những tháng cuối năm, ngành Công Thương sẽ tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến thị trường, giá cả, cung cầu hàng hóa và hoạt động kinh doanh xăng dầu, nhằm bảo đảm nguồn cung thông suốt phục vụ sản xuất và tiêu dùng. Song song với đó, thành phố sẽ đẩy mạnh triển khai các chương trình kích cầu tiêu dùng, đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi, khu công nghiệp; tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm chủ lực, đặc trưng, OCOP; đồng thời phối hợp thực hiện hiệu quả các chương trình bình ổn thị trường, bảo đảm nguồn hàng thiết yếu phục vụ nhân dân trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

Thành phố hướng tới mục tiêu phát triển thị trường bán lẻ theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững và lấy người tiêu dùng làm trung tâm, phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2026 đạt 8,5%.