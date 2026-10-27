Bắc Ninh tổng duyệt diễn tập phương án bảo đảm an ninh công nhân

Đại tá Đỗ Đức Trịnh, Phó Giám đốc Công an thành phố, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập chủ trì buổi tổng duyệt. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan cùng hơn 500 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang các đơn vị và Nhân dân địa phương tham gia diễn tập.

Các đại biểu tham gia tổng duyệt.

Theo kế hoạch, cuộc diễn tập phương án giải quyết tình huống công nhân đình công, diễn biến thành tập trung đông người, biểu tình, gây rối an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố Bắc Ninh sẽ diễn ra ngày 30/10 tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Vật liệu mới ZhiShang Việt Nam. Đây là dịp để cấp ủy, chính quyền đánh giá kết quả công tác bảo đảm an ninh, an toàn tại doanh nghiệp; tăng cường khả năng phối hợp giữa các lực lượng trong xử lý tình huống, góp phần chủ động phòng ngừa, giải quyết hiệu quả các vấn đề phát sinh về an ninh, trật tự tại các khu, cụm công nghiệp.

Bám sát kịch bản đề ra, các lực lượng đã hoàn thành nội dung tổng duyệt; kiểm tra toàn diện công tác chuẩn bị, khả năng hiệp đồng tác chiến và bảo đảm các điều kiện tốt nhất cho buổi diễn tập chính thức.

Đại tá Đỗ Đức Trịnh phát biểu tại buổi tổng duyệt.

Phát biểu tại buổi tổng duyệt, Đại tá Đỗ Đức Trịnh biểu dương tinh thần trách nhiệm của các đơn vị, lực lượng tham gia. Đồng chí đề nghị các đơn vị nghiêm túc rà soát, khắc phục những hạn chế, tiếp tục hoàn thiện phương án, tính toán kỹ các tình huống có thể phát sinh trong quá trình diễn tập.

Đồng thời yêu cầu các lực lượng phối hợp chặt chẽ, thực hiện đúng nhiệm vụ được phân công; chấp hành nghiêm quy định, kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người, phương tiện và toàn bộ chương trình diễn tập.

Một tình huống bạo loạn giả định tại buổi tổng duyệt.

Sau tổng duyệt, thành viên Ban Chỉ đạo và đại diện các đơn vị liên quan tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá những mặt làm được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Từ đó thống nhất nội dung điều chỉnh, bổ sung nhằm hoàn thiện kịch bản, phương án tổ chức để cuộc diễn tập chính thức diễn ra đúng kế hoạch, đạt yêu cầu đề ra và bảo đảm an toàn tuyệt đối.