Bắc Ninh: Tổng duyệt chương trình tôn vinh doanh nhân tiêu biểu năm 2026

Chiều 12/10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Tân Phượng chủ trì buổi tổng duyệt chương trình hội nghị Gặp mặt và tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu nhân Kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2026). Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Buổi tổng duyệt nhằm rà soát toàn bộ nội dung, kịch bản, các điều kiện kỹ thuật trước khi chương trình chính thức diễn ra vào chiều ngày 13/10. Đây là hoạt động quan trọng của thành phố nhằm tôn vinh và động viên, khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục có những đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng thành phố Bắc Ninh văn minh, hiện đại.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Tân Phượng nghe báo cáo các nội dung, kịch bản chương trình.

Chương trình hội nghị gặp mặt và tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu gồm các nội dung chính: Văn nghệ chào mừng; trình chiếu video - clip ghi nhận những đóng góp của các tổ chức Hội doanh nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp thành phố Bắc Ninh đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2026; diễn văn kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam của lãnh đạo thành phố; lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng đại diện các tổ chức hội doanh nghiệp và khen thưởng các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu; đại diện doanh nghiệp phát biểu…

Các đại biểu rà soát toàn bộ kịch bản chương trình và duyệt chương trình văn nghệ, video clip ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội thành phố; hình ảnh phông chính buổi gặp mặt…

Qua lễ tổng duyệt nội dung, các đại biểu đã đóng góp một số ý kiến về công tác tiếp đón đại biểu; hoạt động phát sóng trực tiếp; phòng chờ và hoạt động hậu cần… để buổi gặp mặt diễn ra trang trọng, hiệu quả nhất.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Tân Phượng cơ bản thống nhất với kịch bản và các nội dung tổ chức sự kiện; đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu, rà soát, hoàn thiện một số nội dung. Cụ thể, chương trình trao thưởng, cần rà soát kỹ các nội dung, bảo đảm đúng kịch bản, phù hợp với ý nghĩa của sự kiện và tránh chồng chéo với các chương trình khác.

Tiết mục văn nghệ chào mừng tại hội nghị gặp mặt, tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân.

Đối với video-clip, hình ảnh và tiết mục nghệ thuật, cần điều chỉnh bảo đảm phù hợp, trang trọng; thống nhất phương án sử dụng phông nền theo hướng hiện đại, gắn với các chủ đề về đô thị, giao thông, công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI). Đồng thời, rà soát hệ thống ánh sáng, không để đèn chiếu trực tiếp vào mắt đại biểu; điều chỉnh vị trí sân khấu, khu vực biểu diễn bảo đảm khoảng cách hợp lý.

Về công tác tổ chức, cần bố trí khu vực trao thưởng khoa học, bảo đảm trật tự, lối đi thông thoáng; tổ chức phát trực tiếp chặt chẽ, lựa chọn hình ảnh đẹp, phù hợp và kiểm duyệt trước khi phát sóng…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, bộ phận phục vụ khẩn trương tiếp thu ý kiến, rà soát kỹ từng nội dung, phối hợp chặt chẽ, hoàn thiện kịch bản, hình ảnh, âm thanh, ánh sáng và phương án tổ chức, bảo đảm chương trình diễn ra trang trọng, khoa học và đạt hiệu quả cao.