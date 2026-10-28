Bắc Ninh: Toàn bộ xã, phường có rừng cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp V

Theo thông báo ngày 28/10 của Chi cục Kiểm lâm Bắc Ninh (Sở Nông nghiệp và Môi trường), căn cứ dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn thành phố và kết quả theo dõi, thời tiết trên địa bàn những ngày qua nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao từ 30,1 đến 33 độ C, độ ẩm tương đối thấp, dao động từ 44 đến 61%. Điều kiện thời tiết hanh khô khiến nguy cơ xảy ra cháy rừng đang ở mức rất cao.

Rừng phòng hộ tại xã Kiên Lao.

Hiện toàn bộ các xã, phường có rừng trên địa bàn thành phố đều ở cấp dự báo cháy rừng cấp V. Như vậy, so với ngày 23/10, số xã, phường ở cấp dự báo cháy rừng cực kỳ nguy hiểm đã tăng thêm 34 địa phương, từ 35 lên 69 xã, phường chỉ sau 5 ngày.

Trong đó nhiều địa bàn có diện tích rừng lớn như: Sơn Động, Tây Yên Tử, Tuấn Đạo, Đại Sơn, An Lạc, Vân Sơn, Biên Sơn, Kiên Lao, Sơn Hải, Sa Lý, Tân Sơn, Lục Ngạn, Yên Thế và Xuân Lương.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Sơn Động lập chốt kiểm soát tại các khu vực trọng điểm nhằm ngăn ngừa nguy cơ cháy rừng.

Trước tình hình trên, Chi cục Kiểm lâm Bắc Ninh đề nghị ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng các cấp, chính quyền địa phương và chủ rừng khẩn trương triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2026 - 2027.

Đặc biệt, nghiêm cấm các hoạt động đốt dọn thực bì để chuẩn bị đất trồng rừng, sử dụng lửa trong rừng và ven rừng. Các địa phương, chủ rừng thường xuyên cập nhật, thông báo cấp dự báo cháy rừng trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân chủ động phòng ngừa.

Khi xảy ra cháy rừng, các lực lượng phải kịp thời huy động người và phương tiện, nhanh chóng khống chế, dập tắt đám cháy, hạn chế thấp nhất thiệt hại; đồng thời điều tra, xác minh nguyên nhân và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Thông tin nhanh từ các địa phương có diện tích rừng lớn, lực lượng chức năng phối hợp với tổ bảo vệ rừng cộng đồng đang tăng cường tuần tra, kiểm soát tại những khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy cao; bố trí lực lượng thường trực 24/24 giờ, quản lý chặt chẽ người và phương tiện ra vào rừng.

Ngoài tuần tra trực tiếp, các lực lượng chức năng ở Sơn Động, Tây Yên Tử, An Lạc, Yên Định... còn huy động thêm thiết bị bay không người lái (flycam) để hỗ trợ công tác theo dõi, giám sát, quản lý và bảo vệ rừng.