Bắc Ninh: Tọa đàm quản lý mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc nông sản

Dự có đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường, các đơn vị chuyên môn, chính quyền cơ sở, hợp tác xã, tổ sản xuất và 40 nông dân tiêu biểu.

Đây là dịp trao đổi về thực tiễn xây dựng, duy trì mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và những yêu cầu đặt ra trong tổ chức sản xuất nông nghiệp hiện nay.

Các đại biểu chủ trì tọa đàm.

Thành phố Bắc Ninh hiện duy trì 74 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu với tổng diện tích gần 1.643 ha (gồm 63 mã số vùng trồng vải thiều, 10 mã số vùng trồng nhãn, 1 mã số vùng trồng vú sữa) và 10 mã số vùng trồng phục vụ thị trường trong nước với diện tích 83,68 ha.

Ngoài ra, địa phương còn quản lý 7 mã số cơ sở đóng gói xuất khẩu, giúp nâng cao hiệu quả kiểm soát sản phẩm từ khâu trồng trọt, thu hoạch đến sơ chế và tiêu thụ.

Các đại biểu nhận định, mã số vùng trồng trở thành yêu cầu quan trọng trong chuẩn hóa sản xuất, kiểm soát chất lượng và đáp ứng yêu cầu kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm của nhiều thị trường. Tuy nhiên, việc được cấp mã mới chỉ là bước đầu. Để duy trì mã số, các vùng sản xuất phải bảo đảm điều kiện đã đăng ký, tuân thủ quy trình kỹ thuật, kiểm soát vật tư nông nghiệp, ghi chép nhật ký canh tác và chấp hành nghiêm công tác kiểm tra, giám sát.

Thực tế triển khai cho thấy, truy xuất nguồn gốc cần được thực hiện thực chất, thay vì chỉ dừng ở việc dán tem QR giới thiệu sản phẩm. Dữ liệu về vùng trồng, hộ sản xuất, quá trình canh tác, thu hoạch, đóng gói và lô hàng phải cập nhật chính xác, có khả năng kiểm chứng và từng bước kết nối trong toàn chuỗi. Báo cáo tham luận chỉ rõ dữ liệu giữa vùng trồng, cơ sở đóng gói và doanh nghiệp hiện chưa hoàn toàn liên thông; việc ghi chép tại một số nơi vẫn kết hợp giữa hồ sơ giấy và điện tử.

Tại tọa đàm, các đại biểu cùng nhau chia sẻ, trao đổi về công tác thiết lập, cấp quản lý, kiểm tra, giám sát mã số vùng trồng; kinh nghiệm thực tế trong duy trì mã số và truy xuất nguồn gốc tại cơ sở. Các đại biểu cũng thảo luận về khó khăn trong ghi chép nhật ký, quản lý dữ liệu, kiểm tra nội bộ và liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Để nâng cao hiệu quả, Trung tâm Khuyến nông thành phố Bắc Ninh đề xuất tiếp tục đào tạo, tập huấn theo hướng “cầm tay chỉ việc”; xây dựng các mô hình vùng sản xuất được quản lý bằng dữ liệu. Hỗ trợ hợp tác xã và nông dân sử dụng nhật ký điện tử, mã lô, mã QR; tăng cường kiểm tra, giám sát sau cấp mã và gắn mã số vùng trồng với hợp đồng tiêu thụ.

Hệ thống khuyến nông được xác định là lực lượng trực tiếp hỗ trợ người dân chuyển các yêu cầu về tiêu chuẩn, kỹ thuật và truy xuất nguồn gốc thành những việc cụ thể tại vùng sản xuất.