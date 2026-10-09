Bắc Ninh: Tọa đàm bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên

Dự tọa đàm có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành thành phố; các cơ sở giáo dục và đơn vị thuộc Công an thành phố.

Đại tá Thân Văn Duy, Phó Giám đốc Công an thành phố chủ trì tọa đàm.

Trong 9 tháng năm 2026, tình hình vi phạm pháp luật về giao thông và tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh trên địa bàn thành phố diễn biến phức tạp. Lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 12 nghìn trường hợp học sinh vi phạm; tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi này cũng xảy ra hàng chục vụ, để lại hậu quả nặng nề.

Tọa đàm được tổ chức nhằm đánh giá thực trạng, làm rõ nguyên nhân và những khó khăn, vướng mắc trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên. Qua đó, trao đổi, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục pháp luật, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong môi trường học đường.

Toàn cảnh buổi tọa đàm.

Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung đánh giá tình hình chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ của học sinh, sinh viên; phân tích thực trạng vi phạm, tai nạn giao thông cùng các nguyên nhân, điều kiện dẫn đến vi phạm. Đồng thời, làm rõ hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học và trách nhiệm của gia đình, nhà trường, chính quyền địa phương, lực lượng công an trong quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Đại diện các đơn vị thuộc Công an thành phố như Phòng Cảnh sát giao thông, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự; Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục và công an xã, phường đã tập trung trao đổi, đánh giá tình hình, kết quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. Các đại biểu cũng chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, tuyên truyền, giáo dục; đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa lực lượng chức năng, nhà trường và gia đình, góp phần chủ động phòng ngừa vi phạm và tai nạn giao thông trong học sinh, sinh viên.

Kết luận, Đại tá Thân Văn Duy nhấn mạnh, để phòng ngừa vi phạm, kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi này, cần có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa lực lượng công an, ngành Giáo dục, chính quyền địa phương, gia đình và nhà trường; trong đó, mỗi cơ quan, đơn vị phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm được giao.

Thiếu tá Lê Thế Biên, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông tham gia tọa đàm.

Đồng chí yêu cầu gia đình tăng cường quản lý, giáo dục con em, kiên quyết không giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển. Ngành Giáo dục và các cơ sở giáo dục cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông theo hướng thiết thực, trực quan, dễ tiếp thu; phối hợp với lực lượng chức năng hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên.

Lực lượng công an chủ động nắm tình hình, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; phối hợp chặt chẽ với nhà trường, địa phương nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Cô giáo Ngô Thị Quyên, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Hàn Thuyên trao đổi, đề xuất giải pháp bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh tại buổi tọa đàm.

Bên cạnh đó, chính quyền cơ sở, ngành liên quan cần quan tâm rà soát hạ tầng giao thông, hệ thống biển báo, các điểm dừng, đỗ xe tại khu vực trường học, bảo đảm an toàn, trật tự, hạn chế ùn tắc, va chạm giao thông vào giờ cao điểm học sinh đến trường và về nhà.

Để nâng cao hiệu quả công tác, Công an thành phố tiếp tục tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương không thực hiện nhiệm vụ theo quy định, để xảy ra nhiều vi phạm, tai nạn giao thông.